Fotboll: Fyra ligor går ihop – vill få bort Fifa-basen

”Hotar grundläggande idéer”



”VM må vara höjdpunkten inom vår sport, men fotbollens fundament upprätthålls vecka ut och vecka in – på fullsatta arenor och i lokalsamhällen – av hängivna spelare, supportrar, klubbar och ligor världen över”, skriver ligorna i ett gemensamt uttalande.

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”Fotbollens mångåriga fundament har på senare år hotats av ett grundläggande problem gällande styrningen, där Fifas president aktivt har förespråkat idéer som innebär exploatering snarare än att skydda sporten från sådana”, konstaterar ligorna.

Relationen mellan Fifa och Europas största ligor har försämrats, inte minst utifrån tvister om utökningen av internationella tävlingar.

De nationella ligorna klagar på att Fifa belastar spelarna ytterligare, men framför allt att Fifa hotar värdet på de nationella ligorna och cuperna.

Klubbarna vill, enkelt uttryckt, tjäna pengarna själva i stället för att låta Fifa göra det.

Rekordsatsningen: Red Bull betalar idrottare 17 miljarder. Dagens PS

Trump och Infantino. Det var efter VM Fifa-basen försökte använda sin makt till att sälja ut nästa VM i fotboll till ett bolag med Trump-intressen. (Foto: Jacquelyn Martin/ AP-TT)

Jobbar för sitt eget omval

Ordförande Infantino försöker bemöta kritiken genom att föreslå en oberoende extern granskning.

Eftersom han vill bli omvald nästa år, lutar Fifa-ordföranden sig extra mot framför allt de afrikanska förbunden.

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Uefa slår vakt om den, i dag omotiverade, dominans Europa har när det gäller makten inom världsfotbollen.

”Fifas framtid angår alla som bryr sig om fotboll, eftersom vår sport inte kan växa globalt om dess fundament undergrävs”, hette det i uttalandet.

”Problemen med Fifas styrning sträcker sig långt bortom en enskild individs roll. Den större frågan är om Fifas ordförande samtidigt bör inneha så omfattande regelverkande, kommersiell och politisk makt utan effektiva kontrollmekanismer”, hävdar ligorna som kallar Infantinos agerande ”ett av de värsta maktmissbruken i Fifas historia.”

Fotboll: Miljonerna som räddar Infantino. Dagens PS

Regionerna inom Fifa – antal länder

Uefa – Europa inklusive Turkiet och Ryssland: 55 medlemsländer

Caf – Afrika: 54 länder

AFC – Asien inkusive Australien: 47 länder

Concacaf – Nord- och Centralamerika samt Karibien: 41 länder

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OFC – Oceanien utom Australien: 11 länder

Conmebol – Sydamerika: 10 länder(Källa: Statista)

Fifa-basen om VM-kritiken: ”Ni missar allt och sprider hat”. Dagens PS