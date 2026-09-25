Det handlar om pengar, makt och i någon mån om fotboll. Fyra av Europas största ligor går nu ihop i sin kritik av Fifa.
Fotboll: Fyra ligor går ihop – vill få bort Fifa-basen
Fifa är världsfotbollens organisation, Uefa är den europeiska fotbollens. Uefa har länge dominerat världsfotbollen och Fifa.
Samtidigt har de stora europeiska ligorna försökt få mer av pengar och makt genom att utöka sitt mandat på Uefa:s bekostnad.
Därför har vi, exempelvis, Champions League. När de stora europeiska ligorna ville bryta sig ur och skapa en egen europeisk liga, svarade Uefa genom dåvarande ordföranden Lennart Johansson, med att lansera Champions League.
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Största ligorna eniga
Nu går fyra av Europas största ligor till attack mot Fifa. Engelska Premier League, tyska Bundesliga, italienska Serie A och spanska La Liga, menar alla att parterna måste få en större roll i besluten, samtidigt som kritiken mot Fifa-ledningen generellt växer, skriver Reuters.
Starkare kontroll, skarpare gränser reglerade av stadgar och en tydlig vallgrav mellan regelverkande och kommersiella funktioner, är några av kraven.
Utspelet är en reaktion mot Fifa-presidenten Gianni Infantinos försök tidigare i år att sälja ut en del av fotbolls-VM, för att göra eventet ännu mer kommersiellt drivet.
”Hotar grundläggande idéer”
”VM må vara höjdpunkten inom vår sport, men fotbollens fundament upprätthålls vecka ut och vecka in – på fullsatta arenor och i lokalsamhällen – av hängivna spelare, supportrar, klubbar och ligor världen över”, skriver ligorna i ett gemensamt uttalande.
”Fotbollens mångåriga fundament har på senare år hotats av ett grundläggande problem gällande styrningen, där Fifas president aktivt har förespråkat idéer som innebär exploatering snarare än att skydda sporten från sådana”, konstaterar ligorna.
Relationen mellan Fifa och Europas största ligor har försämrats, inte minst utifrån tvister om utökningen av internationella tävlingar.
De nationella ligorna klagar på att Fifa belastar spelarna ytterligare, men framför allt att Fifa hotar värdet på de nationella ligorna och cuperna.
Klubbarna vill, enkelt uttryckt, tjäna pengarna själva i stället för att låta Fifa göra det.
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Jobbar för sitt eget omval
Ordförande Infantino försöker bemöta kritiken genom att föreslå en oberoende extern granskning.
Eftersom han vill bli omvald nästa år, lutar Fifa-ordföranden sig extra mot framför allt de afrikanska förbunden.
Uefa slår vakt om den, i dag omotiverade, dominans Europa har när det gäller makten inom världsfotbollen.
”Fifas framtid angår alla som bryr sig om fotboll, eftersom vår sport inte kan växa globalt om dess fundament undergrävs”, hette det i uttalandet.
”Problemen med Fifas styrning sträcker sig långt bortom en enskild individs roll. Den större frågan är om Fifas ordförande samtidigt bör inneha så omfattande regelverkande, kommersiell och politisk makt utan effektiva kontrollmekanismer”, hävdar ligorna som kallar Infantinos agerande ”ett av de värsta maktmissbruken i Fifas historia.”
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Regionerna inom Fifa – antal länder
Uefa – Europa inklusive Turkiet och Ryssland: 55 medlemsländer
Caf – Afrika: 54 länder
AFC – Asien inkusive Australien: 47 länder
Concacaf – Nord- och Centralamerika samt Karibien: 41 länder
OFC – Oceanien utom Australien: 11 länder
Conmebol – Sydamerika: 10 länder(Källa: Statista)
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