Pew bygger på hur människor själva beskriver sin religiösa identitet i folkräkningar och enkäter, oavsett tro och religionsutövning, enligt rapportens metodkapitel. Pews Sverigesida delar inte upp minskningen på orsaker, men det gör Europakapitlet för hela Europa.

Att fler dör än föds väntas ensamt minska antalet kristna i Europa med 160 miljoner till 2070, eftersom gruppen är äldre och får relativt få barn. Religionsbyten ger ytterligare 35 miljoner färre, och de flesta som lämnar kristendomen blir religiöst obundna. Invandring tillför netto 14 miljoner kristna, och totalt väntas antalet kristna i Europa minska med 181 miljoner.

Sverige är ett av sex europeiska länder som enligt Europakapitlet hade en kristen majoritet 2020 men inte väntas ha det 2070. De övriga är Belgien, Tyskland, Estland, Schweiz och Spanien, och inget annat nordiskt land finns på listan. Pews tabell för Sverige anger 51,3 procent kristna 2040 och 46,7 procent 2050.

Sverige, andel av befolkningen i procent 2020 2050 2070 Kristna 60,8 46,7 38,8 Religiöst obundna 28,9 33,4 35,2 Muslimer 8,1 14,8 19,3 Hinduer 0,5 0,9 1,2 Buddister 0,8 1,9 2,4 Judar 0,2 0,2 0,2 Övriga religioner 0,8 2,1 3,0

Källa: Pew Research Center, november 2026. 2020 är skattning, 2050 och 2070 framskrivning. Övriga religioner omfattar enligt Pew bland annat sikher och bahá’í.

Pew utgår från hur människor själva beskriver sin religiösa identitet i folkräkningar och enkäter, oavsett vad de tror eller hur de utövar sin religion, enligt rapportens metodkapitel. Orsakerna till att de kristna blir färre redovisar rapporten för Europa som helhet och inte för Sverige.

I Europa beräknas antalet kristna minska med 160 miljoner till 2070 enbart för att fler dör än föds, eftersom gruppen åldras och har relativt låg fruktsamhet. Religionsbyten beräknas minska antalet med ytterligare 35 miljoner, och de flesta som lämnar kristendomen blir religiöst obundna, medan invandring beräknas tillföra netto 14 miljoner kristna.

Pew antar att religionsbyten och migration fortsätter på samma nivå som de senaste åren, och för migrationen utgår institutet från några av de mest försiktiga uppskattningarna av flödena fram till 2020, enligt metodkapitlet.

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I huvudrapporten skriver Pew att framskrivningen kan underskatta hur många som blir religiöst obundna om fler lämnar sin religion än i dag, och att en vändning tillbaka till religion också är möjlig.

Pews nuvarande data visar dock inte att fler går med i en religion än lämnar den. ”Vi gör inga förutsägelser. Vi har ingen kristallkula”, sa demografen Conrad Hackett på Pew enligt den amerikanska nyhetssajten Religion Unplugged.

I Sverige beräknas de religiöst obundna öka från 28,9 till 35,2 procent av befolkningen, muslimerna från 8,1 till 19,3 procent, övriga religioner från 0,8 till 3,0 procent, buddisterna från 0,8 till 2,4 procent och hinduerna från 0,5 till 1,2 procent, medan judarna beräknas ligga kvar på 0,2 procent.

Orsakerna per grupp redovisar rapporten bara för Europa. Där är religionsbyten huvudorsaken till att de religiöst obundna ökar. Andelen muslimer beräknas öka främst genom invandring från länder utanför Europa och i andra hand genom att fler föds än dör, och liksom de kristna beräknas muslimerna förlora fler anhängare än de vinner på religionsbyten, särskilt i Sverige och Frankrike.

Utan någon migration till eller från Europa skulle andelen muslimer i Europa ändå öka, till 9 procent 2070 i stället för 13 procent, på grund av gruppens låga medianålder och högre fruktsamhet. Utan migration skulle andelen hinduer i Europa ligga kvar på 0,3 procent, och antalet judar beräknas minska eftersom gruppen liksom de kristna åldras och har relativt låg fruktsamhet, skriver Pew.

Fler muslimer än kristna 2035