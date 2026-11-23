Andelen kristna i Sverige beräknas falla från 60,8 procent 2020 till 38,8 procent 2070, enligt en framskrivning från det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Center. De kristna beräknas ändå vara den största gruppen 2070, före de religiöst obundna.
Forskning: 39 procent kristna i Sverige 2070 – lägst i Norden
Enligt Pews siffror för de nordiska länderna faller andelen kristna mest i Sverige. Minskningen är 21,9 procentenheter i Sverige, 20,4 i Danmark, 17,2 i Finland, 16,7 på Island och 15,2 i Norge, i Pews tabell över de 30 europeiska länder där andelen kristna väntas ändras med minst fem procentenheter.
Pew bygger på hur människor själva beskriver sin religiösa identitet i folkräkningar och enkäter, oavsett tro och religionsutövning, enligt rapportens metodkapitel. Pews Sverigesida delar inte upp minskningen på orsaker, men det gör Europakapitlet för hela Europa.
Att fler dör än föds väntas ensamt minska antalet kristna i Europa med 160 miljoner till 2070, eftersom gruppen är äldre och får relativt få barn. Religionsbyten ger ytterligare 35 miljoner färre, och de flesta som lämnar kristendomen blir religiöst obundna. Invandring tillför netto 14 miljoner kristna, och totalt väntas antalet kristna i Europa minska med 181 miljoner.
Sverige är ett av sex europeiska länder som enligt Europakapitlet hade en kristen majoritet 2020 men inte väntas ha det 2070. De övriga är Belgien, Tyskland, Estland, Schweiz och Spanien, och inget annat nordiskt land finns på listan. Pews tabell för Sverige anger 51,3 procent kristna 2040 och 46,7 procent 2050.
|Sverige, andel av befolkningen i procent
|2020
|2050
|2070
|Kristna
|60,8
|46,7
|38,8
|Religiöst obundna
|28,9
|33,4
|35,2
|Muslimer
|8,1
|14,8
|19,3
|Hinduer
|0,5
|0,9
|1,2
|Buddister
|0,8
|1,9
|2,4
|Judar
|0,2
|0,2
|0,2
|Övriga religioner
|0,8
|2,1
|3,0
Källa: Pew Research Center, november 2026. 2020 är skattning, 2050 och 2070 framskrivning. Övriga religioner omfattar enligt Pew bland annat sikher och bahá’í.
Pew utgår från hur människor själva beskriver sin religiösa identitet i folkräkningar och enkäter, oavsett vad de tror eller hur de utövar sin religion, enligt rapportens metodkapitel. Orsakerna till att de kristna blir färre redovisar rapporten för Europa som helhet och inte för Sverige.
I Europa beräknas antalet kristna minska med 160 miljoner till 2070 enbart för att fler dör än föds, eftersom gruppen åldras och har relativt låg fruktsamhet. Religionsbyten beräknas minska antalet med ytterligare 35 miljoner, och de flesta som lämnar kristendomen blir religiöst obundna, medan invandring beräknas tillföra netto 14 miljoner kristna.
Pew antar att religionsbyten och migration fortsätter på samma nivå som de senaste åren, och för migrationen utgår institutet från några av de mest försiktiga uppskattningarna av flödena fram till 2020, enligt metodkapitlet.
I huvudrapporten skriver Pew att framskrivningen kan underskatta hur många som blir religiöst obundna om fler lämnar sin religion än i dag, och att en vändning tillbaka till religion också är möjlig.
Pews nuvarande data visar dock inte att fler går med i en religion än lämnar den. ”Vi gör inga förutsägelser. Vi har ingen kristallkula”, sa demografen Conrad Hackett på Pew enligt den amerikanska nyhetssajten Religion Unplugged.
I Sverige beräknas de religiöst obundna öka från 28,9 till 35,2 procent av befolkningen, muslimerna från 8,1 till 19,3 procent, övriga religioner från 0,8 till 3,0 procent, buddisterna från 0,8 till 2,4 procent och hinduerna från 0,5 till 1,2 procent, medan judarna beräknas ligga kvar på 0,2 procent.
Orsakerna per grupp redovisar rapporten bara för Europa. Där är religionsbyten huvudorsaken till att de religiöst obundna ökar. Andelen muslimer beräknas öka främst genom invandring från länder utanför Europa och i andra hand genom att fler föds än dör, och liksom de kristna beräknas muslimerna förlora fler anhängare än de vinner på religionsbyten, särskilt i Sverige och Frankrike.
Utan någon migration till eller från Europa skulle andelen muslimer i Europa ändå öka, till 9 procent 2070 i stället för 13 procent, på grund av gruppens låga medianålder och högre fruktsamhet. Utan migration skulle andelen hinduer i Europa ligga kvar på 0,3 procent, och antalet judar beräknas minska eftersom gruppen liksom de kristna åldras och har relativt låg fruktsamhet, skriver Pew.
Fler muslimer än kristna 2035
I världen som helhet beräknar Pew att muslimerna blir fler än de kristna senast 2035. Båda grupperna växer, de kristna med 30 procent och muslimerna med 80 procent till 2070, och ingen grupp beräknas nå hälften av världens befolkning. År 2070 beräknas muslimerna utgöra 35,8 procent och de kristna 29,1 procent.
Pew förklarar utvecklingen främst med att befolkningen växer snabbast i Afrika söder om Sahara, där de flesta är kristna eller muslimer, och med att muslimer i genomsnitt är yngre och får fler barn. ”Jag tror inte att det här är en situation där muslimernas tillväxt sker på de kristnas bekostnad”, sa Alan Cooperman, chef för religionsforskningen på Pew, enligt Religion Unplugged.
Svenska kyrkan räknar medlemmar, ett annat mått än Pews, och har knappt 5,4 miljoner medlemmar. I mars rapporterade kyrkan att knappt 44 000 personer gick ur kyrkan 2025, ett år med kyrkoval, och att utträdena fortsätter att minska.
”För att vara ett kyrkovalår är det en anmärkningsvärt låg siffra, förra kyrkovalåret 2021 låg utträdessiffran på drygt 71 000”, sa Jonas Bromander, utredare vid kyrkokansliet i Uppsala.