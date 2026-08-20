Oljekranen stryps – men golfens elit badar fortfarande i pengar

Toppskiktet krymper

De tio bäst betalda drog tillsammans in 533 miljoner dollar, drygt 5 miljarder kronor.

Det är 13 procent mindre än förra året och 29 procent under rekordet på 752 miljoner dollar från 2023, när LIV:s signeringsbonusar betalades ut.

Tre av de tio spelar i dag på LIV. Enligt Forbes var de sju 2022.

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Fonden drog i handbromsen

Public Investment Fund har pumpat in över fem miljarder dollar i ligan sedan 2021, motsvarande runt 48 miljarder kronor. Den 30 april kom PIF:s besked.

Fonden finansierar LIV Golf resten av 2026 års säsong, sedan är det slut.

”Den omfattande investering som LIV Golf kräver på längre sikt är inte längre förenlig med den nuvarande fasen i PIF:s investeringsstrategi”, skriver fonden i sitt uttalande.

Gulfstaternas statsfonder förvaltar över 5 000 miljarder dollar men tvingas prioritera hårdare när oljeintäkterna sjunker och prestigeprojekt läggs på is.

PGA-touren höjde insatsen

Golfarna som stannade kvar tjänade mest på bråket. PGA-touren tvingades matcha och lade om hela sin ekonomi.

Genesis Invitational är kvittot. Tävlingen hade 12 miljoner dollar i prispott 2022 och Joaquin Niemann kvitterade ut 2,16 miljoner för segern.

Tre år senare vann Ludvig Åberg samma tävling och fick fyra miljoner dollar ur en pott på 20 miljoner. Niemann finns kvar på Forbes lista, delad sexa, numera för LIV.

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Touren gav också spelarna ägarandelar i bolaget som rymmer sponsor- och medieaffärerna. I januari utökade PGA aktieprogrammet till de 50 bästa i FedExCup, vilket enligt touren ungefär fördubblar antalet spelare med återkommande aktietilldelningar. Nära 200 medlemmar är delägare och över en miljard dollar i aktievärde har delats ut.

Från 2028 delas touren dessutom upp i två nivåer med nedflyttning. Championship Series får 23 till 24 tävlingar med prispotter på 20 miljoner dollar och runt 120 spelare.

Challenger Series får minst 20 tävlingar med prispotter från fyra miljoner dollar. Förslaget togs fram av en kommitté ledd av Tiger Woods.

Spelarna tar över ligan

LIV Golf är inte dött. Den 6 augusti meddelade ligan att styrelsen godkänt ett avtal med en ny huvudinvesterare som ska slutföras i september. Namnet är hemligt.

Spelarna blir majoritetsägare i sin egen liga. Säsongen ska bestå av ett tiotal lagtävlingar, varav fem så kallade Team Majors på olika kontinenter. Det har aldrig skett i en stor global idrottsliga tidigare, säger vd Scott O’Neil.

Priset för att byta sida är högt. Brooks Koepka lämnade LIV och återinsattes på PGA-touren i januari mot fem miljoner dollar till välgörenhet, ingen aktietilldelning på fem år och ingen FedExCup-bonus i år.

Bortfallet uppskattas till 51 till 85 miljoner dollar.

Erbjudandet gällde bara spelare som vunnit en major eller The Players de senaste fyra säsongerna och varit borta från touren i minst två år.

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Ansökningsfönstret stängde den 2 februari. Vad som händer med resten av LIV-spelarna om ligan ändå faller har PGA-touren inte svarat på.

Världens bäst betalda golfspelare

# Spelare Tour Totalt På banan Utanför banan Motsvarar 1 Jon Rahm LIV 108 MUSD 98 10 1 030 Mkr 2 Scottie Scheffler PGA 80 MUSD 50 30 760 Mkr 3 Rory McIlroy PGA 76 MUSD 26 50 722 Mkr 4 Bryson DeChambeau LIV 51 MUSD 41 10 485 Mkr 5 Tiger Woods PGA 46 MUSD 1 45 437 Mkr 6 Tommy Fleetwood PGA 35 MUSD 26 9 333 Mkr 6 Joaquin Niemann LIV 35 MUSD 33 2 333 Mkr 8 Hideki Matsuyama PGA 34 MUSD 9 25 323 Mkr 8 Collin Morikawa PGA 34 MUSD 16 18 323 Mkr 8 Xander Schauffele PGA 34 MUSD 14 20 323 Mkr

Summa topp tio: 533 miljoner dollar, drygt 5 miljarder kronor.

Källa: Forbes, The World’s Highest-Paid Golfers 2026, tryckt utgåva augusti/september 2026. Uppskattad bruttoinkomst före skatt och agentarvoden under tolv månader. Prispengar och bonusar räknas som inkomst på banan, sponsoravtal och affärsverksamhet som inkomst utanför banan. Omräknat till 9,50 kronor per dollar.