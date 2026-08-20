Det var en gång en saudiarabisk statlig investeringsfond med till synes bottenlösa fickor. När LIV Golf klev in på scenen 2022 förvandlades den stillsamma, gentlemannamässiga golfvärlden över en natt till en intensiv budgivningscirkus.
Oljekranen stryps – men golfens elit badar fortfarande i pengar
Fyra år senare rapporterar Forbes att den saudiarabiska oljekranen börjat skruvas åt och att den förlusttyngda utbrytarligan söker nya investerare för att överleva. Men begråter proffsen detta? Inte direkt.
Spelarna har redan dragit nytta av guldregnet. Även när kalaset städas upp toppar Jon Rahm Forbes lista med smått galna 108 miljoner dollar det senaste året, drygt en miljard kronor.
Efter honom kommer PGA-trotjänarna Scottie Scheffler och Rory McIlroy, vars prispengar trissats upp till historiska nivåer. Det bästa som kunde hända en golfspelares bankkonto var ett uppblåst miljonkrig mellan två stormrika ligor.
Kakan krymper med 13 procent
Rahms 108 miljoner består av 98 miljoner från spelet och 10 miljoner från sponsorer. Forbes uppskattar hans LIV-kontrakt till minst 300 miljoner dollar över fyra år, cirka 2,9 miljarder kronor.
Scheffler är tvåa på 80 miljoner dollar, McIlroy trea på 76. Tiger Woods ligger femma på 46 miljoner trots att bara en enda miljon kommer från golfbanan. Resten är varumärket.
Toppskiktet krymper
De tio bäst betalda drog tillsammans in 533 miljoner dollar, drygt 5 miljarder kronor.
Det är 13 procent mindre än förra året och 29 procent under rekordet på 752 miljoner dollar från 2023, när LIV:s signeringsbonusar betalades ut.
Tre av de tio spelar i dag på LIV. Enligt Forbes var de sju 2022.
Fonden drog i handbromsen
Public Investment Fund har pumpat in över fem miljarder dollar i ligan sedan 2021, motsvarande runt 48 miljarder kronor. Den 30 april kom PIF:s besked.
Fonden finansierar LIV Golf resten av 2026 års säsong, sedan är det slut.
”Den omfattande investering som LIV Golf kräver på längre sikt är inte längre förenlig med den nuvarande fasen i PIF:s investeringsstrategi”, skriver fonden i sitt uttalande.
Gulfstaternas statsfonder förvaltar över 5 000 miljarder dollar men tvingas prioritera hårdare när oljeintäkterna sjunker och prestigeprojekt läggs på is.
PGA-touren höjde insatsen
Golfarna som stannade kvar tjänade mest på bråket. PGA-touren tvingades matcha och lade om hela sin ekonomi.
Genesis Invitational är kvittot. Tävlingen hade 12 miljoner dollar i prispott 2022 och Joaquin Niemann kvitterade ut 2,16 miljoner för segern.
Tre år senare vann Ludvig Åberg samma tävling och fick fyra miljoner dollar ur en pott på 20 miljoner. Niemann finns kvar på Forbes lista, delad sexa, numera för LIV.
Touren gav också spelarna ägarandelar i bolaget som rymmer sponsor- och medieaffärerna. I januari utökade PGA aktieprogrammet till de 50 bästa i FedExCup, vilket enligt touren ungefär fördubblar antalet spelare med återkommande aktietilldelningar. Nära 200 medlemmar är delägare och över en miljard dollar i aktievärde har delats ut.
Från 2028 delas touren dessutom upp i två nivåer med nedflyttning. Championship Series får 23 till 24 tävlingar med prispotter på 20 miljoner dollar och runt 120 spelare.
Challenger Series får minst 20 tävlingar med prispotter från fyra miljoner dollar. Förslaget togs fram av en kommitté ledd av Tiger Woods.
Spelarna tar över ligan
LIV Golf är inte dött. Den 6 augusti meddelade ligan att styrelsen godkänt ett avtal med en ny huvudinvesterare som ska slutföras i september. Namnet är hemligt.
Spelarna blir majoritetsägare i sin egen liga. Säsongen ska bestå av ett tiotal lagtävlingar, varav fem så kallade Team Majors på olika kontinenter. Det har aldrig skett i en stor global idrottsliga tidigare, säger vd Scott O’Neil.
Priset för att byta sida är högt. Brooks Koepka lämnade LIV och återinsattes på PGA-touren i januari mot fem miljoner dollar till välgörenhet, ingen aktietilldelning på fem år och ingen FedExCup-bonus i år.
Bortfallet uppskattas till 51 till 85 miljoner dollar.
Erbjudandet gällde bara spelare som vunnit en major eller The Players de senaste fyra säsongerna och varit borta från touren i minst två år.
Ansökningsfönstret stängde den 2 februari. Vad som händer med resten av LIV-spelarna om ligan ändå faller har PGA-touren inte svarat på.
Världens bäst betalda golfspelare
|#
|Spelare
|Tour
|Totalt
|På banan
|Utanför banan
|Motsvarar
|1
|Jon Rahm
|LIV
|108 MUSD
|98
|10
|1 030 Mkr
|2
|Scottie Scheffler
|PGA
|80 MUSD
|50
|30
|760 Mkr
|3
|Rory McIlroy
|PGA
|76 MUSD
|26
|50
|722 Mkr
|4
|Bryson DeChambeau
|LIV
|51 MUSD
|41
|10
|485 Mkr
|5
|Tiger Woods
|PGA
|46 MUSD
|1
|45
|437 Mkr
|6
|Tommy Fleetwood
|PGA
|35 MUSD
|26
|9
|333 Mkr
|6
|Joaquin Niemann
|LIV
|35 MUSD
|33
|2
|333 Mkr
|8
|Hideki Matsuyama
|PGA
|34 MUSD
|9
|25
|323 Mkr
|8
|Collin Morikawa
|PGA
|34 MUSD
|16
|18
|323 Mkr
|8
|Xander Schauffele
|PGA
|34 MUSD
|14
|20
|323 Mkr
Summa topp tio: 533 miljoner dollar, drygt 5 miljarder kronor.
Källa: Forbes, The World’s Highest-Paid Golfers 2026, tryckt utgåva augusti/september 2026. Uppskattad bruttoinkomst före skatt och agentarvoden under tolv månader. Prispengar och bonusar räknas som inkomst på banan, sponsoravtal och affärsverksamhet som inkomst utanför banan. Omräknat till 9,50 kronor per dollar.