Brittisk änka fick fyra veckor på sig att lämna landet – Sverige får kritik

Nu riskerar hon att förlora alltihop.

I november fick den pensionerade sjuksköterskan beskedet att hon hade fyra veckor på sig att lämna Sverige, rapporterar The Guardian.

”Det är otroligt att i min ålder bli utkastad efter att ha bott så länge i ett land, när man inte har gjort något fel”, säger hon till tidningen.

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Missade ansökan efter brexit

Problemet började med brexit.

Britter som redan bodde i Sverige behövde ansöka om en särskild uppehållsstatus för att få stanna. Joyce och hennes make fick dock inte kännedom om kravet förrän 2022, under en resa till Storbritannien.

Maken hade tidigare skött familjens administration och noggrant följt nyheter som berörde britter i Sverige. Joyce är övertygad om att han hade skickat in ansökan om han hade känt till kravet.

Sena ansökningar får godtas enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien, om det finns rimliga skäl. Men parets ansökan avslogs 2024. Migrationsverket ansåg inte att de hade kunnat visa tillräckliga skäl till förseningen.

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Även en senare ansökan enligt Sveriges vanliga migrationslagar avslogs.

Joyce driver nu ärendet vidare till en högre instans med hjälp av jurister som arbetar utan betalning.

”Jag är inte ung, och tanken på att behöva resa fram och tillbaka för att träffa min son och mina barnbarn och besöka min mans grav här … det är bara hemskt när man sätter sig ner och tar in allt”, säger hon.

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