I 21 år har Sverige varit hennes hem. Här finns sonen, barnbarnen och maken Gwynnes grav. Men en missad brexitansökan kan tvinga 78-åriga Joyce Thomas att lämna landet. Sverige har en strängare strategi än andra EU-länder, menar brittiska tjänstemän.
Brittisk änka fick fyra veckor på sig att lämna landet – Sverige får kritik
Joyce Thomas flyttade från Storbritannien till Sverige för 21 år sedan. Här byggde hon och maken Gwynne upp sitt liv.
När maken dog i cancer 2023 flyttade Joyce till en mindre lägenhet på Hammarö, nära sonen och barnbarnen. Men också nära makens grav.
Nu riskerar hon att förlora alltihop.
I november fick den pensionerade sjuksköterskan beskedet att hon hade fyra veckor på sig att lämna Sverige, rapporterar The Guardian.
”Det är otroligt att i min ålder bli utkastad efter att ha bott så länge i ett land, när man inte har gjort något fel”, säger hon till tidningen.
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Missade ansökan efter brexit
Problemet började med brexit.
Britter som redan bodde i Sverige behövde ansöka om en särskild uppehållsstatus för att få stanna. Joyce och hennes make fick dock inte kännedom om kravet förrän 2022, under en resa till Storbritannien.
Maken hade tidigare skött familjens administration och noggrant följt nyheter som berörde britter i Sverige. Joyce är övertygad om att han hade skickat in ansökan om han hade känt till kravet.
Sena ansökningar får godtas enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien, om det finns rimliga skäl. Men parets ansökan avslogs 2024. Migrationsverket ansåg inte att de hade kunnat visa tillräckliga skäl till förseningen.
Även en senare ansökan enligt Sveriges vanliga migrationslagar avslogs.
Joyce driver nu ärendet vidare till en högre instans med hjälp av jurister som arbetar utan betalning.
”Jag är inte ung, och tanken på att behöva resa fram och tillbaka för att träffa min son och mina barnbarn och besöka min mans grav här … det är bara hemskt när man sätter sig ner och tar in allt”, säger hon.
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Sverige sticker ut
Joyce är långt ifrån ensam.
Sedan brexit har omkring 2 500 britter fått besked om att lämna Sverige. Det motsvarar en tredjedel av samtliga sådana beslut i EU:s 27 medlemsländer, enligt siffror från The Guardian.
Nästan 4 000 av omkring 14 200 svenska ansökningar om uppehållsstatus efter brexit har avslagits. Sveriges avslagsandel på 27,5 procent är enligt det brittiska utrikesdepartementets analys tre gånger högre än i något annat EU-land. Genomsnittet inom unionen ligger på 3-4 procent.
Siffrorna har fått den brittiska regeringen att reagera. Enligt anonyma regeringskällor som The Guardian har talat med tillämpar Sverige brexitreglerna ”betydligt striktare” än andra EU-länder. I praktiken är det svårt att få så kallade rimliga skäl för en sen ansökan godkända här, menar källorna.
Även det brittiska utrikesdepartementet, FCDO, har riktat kritik mot Sveriges hantering.
”Vi tar regelbundet upp oro angående Sveriges skydd av medborgarnas rättigheter med både de svenska myndigheterna och Europeiska kommissionen, som ansvarar för att övervaka genomförandet och tillämpningen av medborgarrättsfrågor i EU:s medlemsstater”, säger en talesperson för departementet.
”Djupt oroande”
Den tidigare brittiske näringsministern och Brightonledamoten Peter Kyle kallar Joyce Thomas fall ”djupt oroande”. Han uppmanar svenska myndigheter att väga in hennes långa tid i landet, familjebanden och de humanitära omständigheterna.
Migrationsverket försvarar tillämpningen med att sena ansökningar fortfarande kan godkännas i undantagsfall. Den sökande måste dock skriftligen förklara varför ansökan inte lämnades in i tid.
Att man inte kände till kravet är enligt myndigheten inte i sig ett tillräckligt skäl.
För Joyce återstår nu väntan.
”Jag har redan flyttat från ett hus till en lägenhet – och att börja flytta igen och leta efter någon annanstans att bo? Jag kommer att vara död innan jag har hunnit komma till rätta”.
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