EU-länder skeptiska till brittiskt återinträde: "Lättare nu"

Men någon snabb återkomst till EU verkar ändå inte vara aktuell.

Majoritet emot Brexit

Opinionsmätningar visar att en majoritet av britterna i dag ser Brexit som fel vägval.

Det har gett upphov till nya uttryck som ”Breturn” och ”Breunion”, som syftar på ett möjligt framtida återinträde i unionen.

Debatten har även nått den politiska toppen.

Andy Burnham, som väntas efterträda avgående premiärminister Keir Starmer som Labour-ledare, har beskrivit Brexit som ett misstag och sagt att han hoppas att Storbritannien en dag åter ska bli medlem i EU.

Från europeiskt håll finns dock ingen öppen dörr för ett snabbt återvändande, rapporterar franska BFMTV.

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