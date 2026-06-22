Fler britter än tidigare menar nu att Brexit var ett misstag, och det har eldat på spekulationer om ett återinträde. Men vägen dit är lång, menar experter.
EU-länder skeptiska till brittiskt återinträde: "Lättare nu"
Tio år efter folkomröstningen om Brexit växer stödet för ett närmare samarbete mellan Storbritannien och EU.
Allt fler britter anser att utträdet ur unionen var ett misstag.
Men någon snabb återkomst till EU verkar ändå inte vara aktuell.
Majoritet emot Brexit
Opinionsmätningar visar att en majoritet av britterna i dag ser Brexit som fel vägval.
Det har gett upphov till nya uttryck som ”Breturn” och ”Breunion”, som syftar på ett möjligt framtida återinträde i unionen.
Debatten har även nått den politiska toppen.
Andy Burnham, som väntas efterträda avgående premiärminister Keir Starmer som Labour-ledare, har beskrivit Brexit som ett misstag och sagt att han hoppas att Storbritannien en dag åter ska bli medlem i EU.
Från europeiskt håll finns dock ingen öppen dörr för ett snabbt återvändande, rapporterar franska BFMTV.
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Hade flera undantag
Diplomater från flera medlemsländer uppger visserligen att Storbritannien i teorin skulle vara välkommet tillbaka, men bara om landet accepterar samma villkor som andra medlemsstater.
Många inom EU anser samtidigt att samarbetet blivit enklare sedan britterna lämnade unionen.
Före Brexit hade Storbritannien flera undantag från det europeiska samarbetet, bland annat genom att stå utanför både euron och Schengenområdet.
Landet hade också förhandlat fram en särskild rabatt på EU-avgiften.
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EU har förändrats
Flera bedömare menar att EU dessutom förändrats i grunden under det senaste decenniet. Unionen har satsat mer på strategisk självständighet, försvarssamarbete och stöd till europeisk industri.
Brexit anses av vissa även ha bidragit till att EU reformerats för att minska risken för att fler medlemsländer skulle vilja lämna samarbetet.
Samtidigt har de flesta nationalistiska och högerpopulistiska partier i Europa övergett kraven på utträde ur EU. Fokus har i stället flyttats till att påverka unionens utveckling inifrån.
Den 22 juli möts Storbritannien och EU vid ett toppmöte i Bryssel. Där väntas parterna diskutera frågor som ungdomsutbyten, handel med livsmedel och andra praktiska samarbeten.
Några större steg mot ett brittiskt återinträde står dock inte på dagordningen.
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