Ryssland bygger ett parallellt finanssystem, A7, för att runda västs sanktioner. För europeiska banker ökar kraven på att upptäcka dolda betalningskedjor.
Rysslands monopolpengar: "Vårt system är immunt mot sanktioner"
Ryssland har byggt upp ett snabbt växande betalningsnätverk som hjälper landets företag att kringgå västliga sanktioner. Nätverket A7 har på kort tid blivit en central del av Moskvas alternativa finansiella infrastruktur.
Det visar en granskning av Wall Street Journal.
”Vi ger företag och länder frihet, eftersom vårt system är immunt mot sanktioner”, säger A7 grundare Ilan Șor till den ryska statliga nyhetsbyrån Tass, enligt Wall Street Journal.
Satt i parlamentet i Moldavien
Uttalandet sammanfattar affärsidén bakom A7, ett statligt stött ryskt betalningsnätverk som på mindre än två år har vuxit till en central del av Moskvas försök att kringgå västliga sanktioner.
Ilan Șor är en moldavisk-israelisk affärsman, som tidigare satt i parlamentet i Moldavien och var ledare för ett parti som vill att Moldavien ska ansluta sig till den ryska federationen.
Financial Times skriver om systemet som ”Rysslands monopolpengar”, som använder sig av digitala tokens, skuldebrev, skalbolag och statliga bankinsättningar.
Bland Rysslands mäktigaste företag
A7 grundades 2024 med stöd av den sanktionerade ryska statsbanken Promsvjazbank. Enligt WSJ hanterar nätverket nu betalningar kopplade till omkring 20 procent av Rysslands utrikeshandel, vilket gör företaget till ett av landets mäktigaste.
Pengarna kan slussas via bolag i bland annat Kirgizistan, Hongkong och Förenade arabemiraten. I vissa fall ska falska fakturor, skapade med hjälp av AI, ha använts för att dölja vad betalningarna egentligen gäller.
Rundar sanktioner med krypto
Kryptovalutor är en annan viktig del.
”Krypto i A7 verksamhet fungerar som en kanal för aktörer som har uteslutits från traditionella banker och har få alternativ”, skriver blockchainanalysföretaget TRM Labs.
EU:s 21:a sanktionspaket från den 23 juli riktar uttryckligen fyra nya åtgärder mot A7-nätverket och dess kopplingar till Afrika. Paketet omfattar dessutom 94 ryska banker och finansinstitut och nya restriktioner mot kryptotjänster i tredjeländer.
Men nätverket visar hur svårt det är att stoppa betalningar genom att bara svartlista enskilda bolag – mycket av ansvaret hamnar på bankerna. När pengarna går via tredjeländer, skalbolag och kryptotjänster måste bankernas kontroller hitta själva nätverket bakom transaktionen.
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