Rysslands monopolpengar: "Vårt system är immunt mot sanktioner"

Det visar en granskning av Wall Street Journal.

”Vi ger företag och länder frihet, eftersom vårt system är immunt mot sanktioner”, säger A7 grundare Ilan Șor till den ryska statliga nyhetsbyrån Tass, enligt Wall Street Journal.

Satt i parlamentet i Moldavien

Uttalandet sammanfattar affärsidén bakom A7, ett statligt stött ryskt betalningsnätverk som på mindre än två år har vuxit till en central del av Moskvas försök att kringgå västliga sanktioner.

Ilan Șor är en moldavisk-israelisk affärsman, som tidigare satt i parlamentet i Moldavien och var ledare för ett parti som vill att Moldavien ska ansluta sig till den ryska federationen.

Financial Times skriver om systemet som ”Rysslands monopolpengar”, som använder sig av digitala tokens, skuldebrev, skalbolag och statliga bankinsättningar.