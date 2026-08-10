Porsches GT-löfte: "Vi måste anstränga oss"

”Vi måste anstränga oss ännu mer för att kompensera för allt som Bryssel kräver att vi bygger in i bilarna”, säger Preuninger i en intervju med brittiska Autocar.

Därför splittar man programmet

På den senaste 911 GT3 har Porsche exempelvis hittat ett sätt att stänga av bilens samtliga assistanssystem med ett enda knapptryck. Systemen måste finnas där för att bilen ska vara laglig, men den som vill köra utan dem ska snabbt kunna göra det.

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Preuninger ser dock inte ny teknik som något negativt. Han menar att den kan användas för att göra GT-bilarna bättre, så länge den faktiskt tillför något.

”Så många bilar jag känner till börjar prata med dig först när de kör riktigt, riktigt fort. Allt annat är ganska tråkigt. Så ska det aldrig vara med en GT-bil.”

Just vikten är något Porsche fortsätter att hålla hårt på. En GT-bil ska vara rolig även på vanlig väg, och då går det inte att bara jaga mer effekt och snabbare varvtider.

Det är också en anledning till att GT-programmet har blivit mer uppdelat. GT3 RS är i första hand byggd för bana, medan exempelvis GT3 Touring och 911 S/T riktar sig till förare som vill ha en mer lättsam och analog upplevelse på väg.

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