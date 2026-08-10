Porsches GT-chef Andreas Preuninger har ett lugnande besked till den som oroar sig för framtidens 911 GT3: Bilen kommer fortfarande att byggas med körglädjen i centrum. Men det blir inte enklare.
Porsches GT-löfte: "Vi måste anstränga oss"
Allt hårdare krav på utsläpp och säkerhet tvingar Porsche att stoppa in mer teknik i bilarna. Utmaningen är att göra det utan att bilen känns tyngre, mer komplicerad eller mindre engagerande för den som sitter bakom ratten.
”Vi måste anstränga oss ännu mer för att kompensera för allt som Bryssel kräver att vi bygger in i bilarna”, säger Preuninger i en intervju med brittiska Autocar.
Därför splittar man programmet
På den senaste 911 GT3 har Porsche exempelvis hittat ett sätt att stänga av bilens samtliga assistanssystem med ett enda knapptryck. Systemen måste finnas där för att bilen ska vara laglig, men den som vill köra utan dem ska snabbt kunna göra det.
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Preuninger ser dock inte ny teknik som något negativt. Han menar att den kan användas för att göra GT-bilarna bättre, så länge den faktiskt tillför något.
”Så många bilar jag känner till börjar prata med dig först när de kör riktigt, riktigt fort. Allt annat är ganska tråkigt. Så ska det aldrig vara med en GT-bil.”
Just vikten är något Porsche fortsätter att hålla hårt på. En GT-bil ska vara rolig även på vanlig väg, och då går det inte att bara jaga mer effekt och snabbare varvtider.
Det är också en anledning till att GT-programmet har blivit mer uppdelat. GT3 RS är i första hand byggd för bana, medan exempelvis GT3 Touring och 911 S/T riktar sig till förare som vill ha en mer lättsam och analog upplevelse på väg.
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De vet vad kunderna vill ha
Trots det håller man fast vid sådant som manuella växellådor och sugmotorer så länge det är möjligt. Preuninger menar att man vet vad kunderna vill ha – och vad GT-teamet själva vill bygga.
”I mitt team är vi själva entusiaster för den här typen av bilar. Om vi gillar bilarna kan vi vara 99,99 procent säkra på att kunderna också kommer att göra det. Det är väldigt enkelt, men det fungerar.”
Och Preuninger verkar inte se någon anledning att slå av på takten.
”Vi har några fantastiska idéer för några fantastiska nya bilar, och jag är helt säker på att alla kommer att älska dem.”
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