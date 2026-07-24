Britter vill slippa EU-köerna: "Sätt press på varje ledare"

Fingeravtryck och ansiktsbild

EES, Entry/Exit System, kräver att medborgare från länder utanför EU, däribland britter, registrerar fingeravtryck och ansiktsbild vid den första gränspassagen till Schengenområdet.

Systemet har varit i full kraft sedan april, efter att ha börjat rullas ut förra året, men gränspolisen har tillåtits lätta på kraven vid extrema förseningar.

Medelhavet i fokus

Det är framför allt Spanien som är den vanligaste destinationen för semestrande britter. Men Burnham kan nog behöva ringa Grekland, Portugal och Italien också.

Det är en strid ström av britter som beger sig mot Medelhavet nu när deras skolor har stängt för terminen.

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Inte bara britter

Men även inom EU är man missnöjda med systemet. Nio länder, däribland Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna, skrev nyligen ett gemensamt brev till EU.

Där de bad om att få behålla nuvarande undantag och flexibilitet i systemet även efter den 6 september, med hänvisning till att unionen ännu inte är redo att implementera kontrollerna fullt ut.

Flygbolag vill ha paus

Europas flygplatser och flygbolag har via IATA gemensamt krävt att EU pausar den fulla utrullningen, med varningar om väntetider på fyra timmar eller mer i sommar om inget görs.

Redan vid en täckningsgrad på bara omkring en tredjedel av alla resenärer från länder utanför EU har flygplatser rapporterat väntetider på upp till två timmar.

Motstridiga åsikter

EU-kommissionen menar för sin del att gränssystemet fungerar ”i stort sett utan problem”. Man vill se systemet fullt infört för att bättre kunna spåra resenärer och motverka olaglig vistelse. Till nu har 44 000 personer nekats inresa till unionen.

Resebranschen och flera medlemsländer varnar å andra sidan för att infrastrukturen ännu inte är redo för att hantera trycket utan omfattande köer.

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Lika svårt att komma in i Storbritannien?

För den vana resenären till Storbritannien kan det tyckas som om de också har ett krångligt system på flygplatserna, med sina E-gates. I rättvisans namn är dock det systemet mindre komplicerat än EU:s.

Fast Burnham kan ju börja med att erbjuda fast track-behandlingen när han ringer runt.