Döda insekter kan kapa 25 procent av vindkraftens effekt

När insekter kolliderar med rotorbladen går deras exoskelett sönder och kroppsvätskor frigörs. Det är början på problemet.

”Dessa vätskor ökar i viskositet när de utsätts för syre, vilket gör att insektsresterna fastnar på bladytan”, skriver forskarna Yeonju Ryu, Seungin Min, Taeseong Kim och Chankyu Son i en studie som presenterades vid Wind Energy Science Conference.

Skrovligare rotorblad

Beläggningen gör rotorbladens yta skrovligare. Det försämrar luftflödet över bladen.

”Föroreningen ökar ytans råhet, minskar lyftkraften och ökar luftmotståndet”, konstaterar forskarna.

Fenomenet är inte nytt. Redan 1999 visade forskning att vindkraftverk som går med hög effekt plötsligt kan tappa produktion utan någon uppenbar anledning. Forskarna bakom studien kopplade då problemen till insekter som fastnat på rotorbladens framkanter under tidigare perioder med svag vind.

”Dessa potentiellt katastrofala produktionsstörningar kan helt enkelt förhindras genom att rengöra bladen”, skrev forskarna.