Insekter gör att intäkter försvinner från vindkraftverk. Nu har ny forskning kommit fram till att det rör sig om upp till 25 procent.
Döda insekter kan kapa 25 procent av vindkraftens effekt
Döda insekter på rotorbladen kan slå hårt mot vindkraftens effektivitet. Forskare pekar på produktionsförluster på upp till 25 procent och ett oväntat underhållsproblem.
När insekter kolliderar med rotorbladen går deras exoskelett sönder och kroppsvätskor frigörs. Det är början på problemet.
”Dessa vätskor ökar i viskositet när de utsätts för syre, vilket gör att insektsresterna fastnar på bladytan”, skriver forskarna Yeonju Ryu, Seungin Min, Taeseong Kim och Chankyu Son i en studie som presenterades vid Wind Energy Science Conference.
Skrovligare rotorblad
Beläggningen gör rotorbladens yta skrovligare. Det försämrar luftflödet över bladen.
”Föroreningen ökar ytans råhet, minskar lyftkraften och ökar luftmotståndet”, konstaterar forskarna.
Fenomenet är inte nytt. Redan 1999 visade forskning att vindkraftverk som går med hög effekt plötsligt kan tappa produktion utan någon uppenbar anledning. Forskarna bakom studien kopplade då problemen till insekter som fastnat på rotorbladens framkanter under tidigare perioder med svag vind.
”Dessa potentiellt katastrofala produktionsstörningar kan helt enkelt förhindras genom att rengöra bladen”, skrev forskarna.
Kostar att rengöra
Men rengöringen har ett pris. Ett vindkraftverk måste stoppas och produktionen går förlorad under tiden.
Det skapar ett ekonomiskt dilemma som enligt den nya forskningen går att hantera bättre. De efterlyser övervakningsverktyg som kan avgöra om det är mer lönsamt att fortsätta köra en smutsig turbin med lägre effektivitet eller att stoppa den för rengöring.
”Kostnaderna för rengöring och den tid turbinen står still innebär betydande ekonomiska belastningar”, skriver forskarna.
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