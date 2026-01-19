Dagens PS
"Har räknat fel på flera miljarder"

Att slopa permanenta uppehållstillstånd kostar flera miljarder mer
Demonstration mot utvisningar. Nu konstaterar expertis att regeringens utredare räknat helt fel på vad det kostar att slänga ut fler ur landet. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Att dra in permanenta uppehållstillstånd är ett av regeringens mål. Men smakar det så kostar det – flera miljarder mer än man räknat med.

Ett av de många krav som de fyra partierna i Tidösamarbetet enades om inför mandatperioden var att utreda slopandet av permanenta uppehållstillstånd.

Frågan har drivits hårt av regeringsunderlagets största parti, främlingsfientliga Sverigedemokraterna.

I höstas landade en utredning på regeringens bord.

I en variant av att sätta bocken som trädgårdsmästare lät regeringen Josephine Boswell, rådman med en bakgrund som SD-tjänsteperson i regeringskansliet, utreda ärendet.

Sågas enhälligt

Beställningsarbetet landade i ett utredningsförslag om att kunna slopa permanenta uppehållstillstånd.

En lag av detta slag skulle enligt utredningen kunna påverka tillvaron för mellan 98 000 och 185 000 människor i Sverige.

I det antalet ingår, bland annat alla permanenta uppehållstillstånd som är asylrelaterade.

Utredningen menar att de berörda antingen ska söka svenskt medborgarskap, få sina uppehållstillstånd omvandlade till tillfälliga eller lämna landet.

Förslagen och utredningen har i princip totalsågats. Tunga myndigheter i form av exempelvis Domstolsverket och Säkerhetspolisen ifrågasätter om förslaget över huvud taget är förenligt med vedertagna rättsliga principer.

Göteborgs universitet kallar förslaget ”konstitutionellt omotiverat och humanitärt oroväckande”.

Kritik – hotar rättssäkerheten

En stor del av invändningarna handlar om att förslagen innebär negativ rättskraft, det vill säga att ett gynnande förvaltningsbeslut ändras i efterhand.

Förutom att rättssäkerheten avskaffas för berörda människor varnar flera kommuner och regionen för vad konsekvenserna blir för kompetensförsörjningen, främst i vård och omsorg, och om hur utredningens förslag skulle undergräva integrationen.

Nu kommer ytterligare påpekanden i form av att man räknat totalt fel på kostnaderna för att genomföra förslaget.

Enligt Migrationsverket har utredaren räknat i underkant. Enligt utredningen kommer det att kosta drygt 1,1 miljarder kronor i ökade anslag till verket plus cirka 183 miljoner kronor årligen för att fortsätta administrera hanteringen.

Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket, säger att förslaget om att dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd är möjligt men dyrt. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

”Kan kosta 6 miljarder”

Nu menar Migrationsverket att kostnaden i värst fall kan bli upp till 6 miljarder kronor och den följande årliga prislappen cirka 300 miljoner kronor.

”Vi säger att det är kraftigt underskattat och det står jag för”, säger Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar hos SvD.

”Vi vill ha sagt det här nu, så att man inte sedan återkommer när det drar iväg”, säger generaldirektören som dessutom påpekar att det är en ”gigantisk” arbetsuppgift för verket.

Däremot menar Mindhammar, med en bakgrund som domare, att förslaget om att kunna dra in permanenta uppehållstillstånd är juridiskt genomförbart.

”Det krävs skäl för att upphäva ett sådant beslut, men det är inte olagligt enligt svensk rätt”, menar hon.

