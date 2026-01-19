"Har räknat fel på flera miljarder"

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Ett av de många krav som de fyra partierna i Tidösamarbetet enades om inför mandatperioden var att utreda slopandet av permanenta uppehållstillstånd.

Frågan har drivits hårt av regeringsunderlagets största parti, främlingsfientliga Sverigedemokraterna.

I höstas landade en utredning på regeringens bord.

I en variant av att sätta bocken som trädgårdsmästare lät regeringen Josephine Boswell, rådman med en bakgrund som SD-tjänsteperson i regeringskansliet, utreda ärendet.

Sågas enhälligt

Beställningsarbetet landade i ett utredningsförslag om att kunna slopa permanenta uppehållstillstånd.

En lag av detta slag skulle enligt utredningen kunna påverka tillvaron för mellan 98 000 och 185 000 människor i Sverige.

I det antalet ingår, bland annat alla permanenta uppehållstillstånd som är asylrelaterade.

Utredningen menar att de berörda antingen ska söka svenskt medborgarskap, få sina uppehållstillstånd omvandlade till tillfälliga eller lämna landet.

Förslagen och utredningen har i princip totalsågats. Tunga myndigheter i form av exempelvis Domstolsverket och Säkerhetspolisen ifrågasätter om förslaget över huvud taget är förenligt med vedertagna rättsliga principer.

Göteborgs universitet kallar förslaget ”konstitutionellt omotiverat och humanitärt oroväckande”.

