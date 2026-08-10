Polen har fördubblat sin ekonomi på tio år – Sverige och Finland rasar

”Precis lagom”

Polens premiärminister Donald Tusk lyfte utvecklingen i sitt nyårstal.

”Polens BNP har överstigit 1 000 miljarder dollar. Vi är det land i Europa med näst lägst arbetslöshet och högst tillväxt. Inflationen har fallit kraftigt. Det är därför vår ekonomi kallas en Goldilocks-ekonomi, för den är precis lagom”, sade Tusk enligt Notes from Poland, som faktagranskat talet.

Siffrorna håller i huvudsak. Arbetslösheten på 3,2 procent är bland de lägsta i EU och inflationen föll till 2,4 procent i december 2025. Men tillväxten 2025 var en delad fjärdeplats i EU, inte högst som Tusk hävdade, enligt faktagranskningen.

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Skiftet syns också i plånböckerna. Polen gasar förbi Sverige i förmögenhetstillväxt och har ökat antalet ultrarika med 109 procent på fem år, samtidigt som Warszawabörsen mer än dubblats på fyra år.

Polska bolag köper upp västerländska företag i rekordtakt, med 22 förvärv av tyska bolag bara i fjol.

För svenska exportörer är Polen samtidigt en växande hemmamarknad. Sverige exporterade varor för 78,3 miljarder kronor till Polen 2023, vilket gjorde landet till Sveriges tionde största exportmarknad, enligt SCB.

Polens BNP per capita ligger fortfarande på cirka 81 procent av EU-snittet i köpkraftsjusterade termer, enligt Eurostat. Men gapet krymper. IMF spår 3,3 procents tillväxt för Polen i år.

FAKTA: Så mycket har EU-ländernas ekonomier vuxit

Nominell BNP i miljarder dollar, löpande priser. Källa: IMF World Economic Outlook

2025 Land BNP 2025 BNP 2015 Plats 2015 Förändring 1 Tyskland 5 048 3 425 1 0 2 Frankrike 3 369 2 443 2 0 3 Italien 2 550 1 846 3 0 4 Spanien 1 904 1 206 4 0 5 Nederländerna 1 332 776 5 0 6 Polen 1 036 480 7 +1 7 Belgien 725 461 8 +1 8 Irland 718 302,1 10 +2 9 Sverige 669 502 6 −3 10 Österrike 580 380 9 −1 11 Danmark 462 301,8 11 0 12 Rumänien 428 178 16 +4 13 Tjeckien 389 189 15 +2 14 Portugal 346 199 13 −1 15 Finland 317 233 12 −3 16 Grekland 280 195 14 −2 17 Ungern 247 125 17 0 18 Slovakien 154 89 18 0 19 Bulgarien 131 50,8 21 +2 20 Kroatien 106 51,0 20 0 21 Luxemburg 101 60 19 −2 22 Litauen 95 42 23 +1 23 Slovenien 80 43 22 −1 24 Lettland 49 26 24 0 25 Estland 47 23 25 0 26 Cypern 41 20 26 0 27 Malta 28 11 27 0