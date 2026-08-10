Polen har mer än fördubblat sin ekonomi sedan 2015 och tagit Sveriges gamla plats som EU:s sjätte största. Sverige har under samma period halkat från sjätte till nionde plats, visar data från IMF och Eurostat.
Polen har fördubblat sin ekonomi på tio år – Sverige och Finland rasar
Polen stod 2025 för 4,9 procent av EU:s samlade BNP, enligt Eurostat-data som Euronews rapporterar. Ekonomin uppgick till 922,9 miljarder euro, drygt 10 000 miljarder kronor. Bara Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Nederländerna är större i EU.
Polens BNP växte 3,6 procent i fjol, mer än dubbelt så snabbt som EU-snittets 1,5 procent.
Tio år som ritade om ligan
År 2015 var Sverige störst av dagens EU-länder efter de fem stora, med en ekonomi på 502 miljarder dollar mot Polens 480, enligt IMF-data. Tio år senare har Polen vuxit 116 procent till 1 036 miljarder dollar, räknat i löpande priser. Sverige har vuxit 33 procent till 669 miljarder.
Resultatet är att Polen, Belgien och Irland alla passerat Sverige, som fallit till nionde plats i EU. En del av det svenska tappet är en valutaeffekt, kronan har försvagats mot dollarn sedan 2015. Polens sjätteplats bekräftas även av Eurostats euroserie.
Dagens PS har tidigare berättat hur Polen passerade en drömgräns när BNP nådde 1 000 miljarder dollar i fjol. Landet knackar nu på dörren till världens 20 största ekonomier, men IMF placerar Polen strax utanför, på plats 21, marginellt bakom Schweiz.
”Precis lagom”
Polens premiärminister Donald Tusk lyfte utvecklingen i sitt nyårstal.
”Polens BNP har överstigit 1 000 miljarder dollar. Vi är det land i Europa med näst lägst arbetslöshet och högst tillväxt. Inflationen har fallit kraftigt. Det är därför vår ekonomi kallas en Goldilocks-ekonomi, för den är precis lagom”, sade Tusk enligt Notes from Poland, som faktagranskat talet.
Siffrorna håller i huvudsak. Arbetslösheten på 3,2 procent är bland de lägsta i EU och inflationen föll till 2,4 procent i december 2025. Men tillväxten 2025 var en delad fjärdeplats i EU, inte högst som Tusk hävdade, enligt faktagranskningen.
Rikedomen växer dubbelt så snabbt
Skiftet syns också i plånböckerna. Polen gasar förbi Sverige i förmögenhetstillväxt och har ökat antalet ultrarika med 109 procent på fem år, samtidigt som Warszawabörsen mer än dubblats på fyra år.
Polska bolag köper upp västerländska företag i rekordtakt, med 22 förvärv av tyska bolag bara i fjol.
För svenska exportörer är Polen samtidigt en växande hemmamarknad. Sverige exporterade varor för 78,3 miljarder kronor till Polen 2023, vilket gjorde landet till Sveriges tionde största exportmarknad, enligt SCB.
Polens BNP per capita ligger fortfarande på cirka 81 procent av EU-snittet i köpkraftsjusterade termer, enligt Eurostat. Men gapet krymper. IMF spår 3,3 procents tillväxt för Polen i år.
FAKTA: Så mycket har EU-ländernas ekonomier vuxit
Nominell BNP i miljarder dollar, löpande priser. Källa: IMF World Economic Outlook
|2025
|Land
|BNP 2025
|BNP 2015
|Plats 2015
|Förändring
|1
|Tyskland
|5 048
|3 425
|1
|0
|2
|Frankrike
|3 369
|2 443
|2
|0
|3
|Italien
|2 550
|1 846
|3
|0
|4
|Spanien
|1 904
|1 206
|4
|0
|5
|Nederländerna
|1 332
|776
|5
|0
|6
|Polen
|1 036
|480
|7
|+1
|7
|Belgien
|725
|461
|8
|+1
|8
|Irland
|718
|302,1
|10
|+2
|9
|Sverige
|669
|502
|6
|−3
|10
|Österrike
|580
|380
|9
|−1
|11
|Danmark
|462
|301,8
|11
|0
|12
|Rumänien
|428
|178
|16
|+4
|13
|Tjeckien
|389
|189
|15
|+2
|14
|Portugal
|346
|199
|13
|−1
|15
|Finland
|317
|233
|12
|−3
|16
|Grekland
|280
|195
|14
|−2
|17
|Ungern
|247
|125
|17
|0
|18
|Slovakien
|154
|89
|18
|0
|19
|Bulgarien
|131
|50,8
|21
|+2
|20
|Kroatien
|106
|51,0
|20
|0
|21
|Luxemburg
|101
|60
|19
|−2
|22
|Litauen
|95
|42
|23
|+1
|23
|Slovenien
|80
|43
|22
|−1
|24
|Lettland
|49
|26
|24
|0
|25
|Estland
|47
|23
|25
|0
|26
|Cypern
|41
|20
|26
|0
|27
|Malta
|28
|11
|27
|0