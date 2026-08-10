10 miljoner abonnemang ingen vill ha – nu skärps reglerna

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Över 3,5 miljoner människor uppges dessutom automatiskt gå från gratis eller rabatterade provperioder till abonnemang med fullt pris. Ytterligare 1,3 miljoner överraskas av automatiska förnyelser.

Det vill regeringen sätta stopp för.

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Ska bli lika lätt att lämna

Reglerna presenterades redan i april av Keir Starmers dåvarande regering och skulle börja gälla nästa vår. Nu tidigarelägger premiärminister Andy Burnham införandet till januari.

De nya reglerna innebär bland annat att företag måste vara tydligare med kostnader redan innan kunden tecknar abonnemanget.

Konsumenter ska också få påminnelser innan gratisperioder tar slut eller längre avtal förnyas automatiskt.

Dessutom ska det bli enklare att säga upp.

”Vi gör det lika enkelt att lämna ett abonnemang som att gå med”, konstaterar Burnham i The Guardian.

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För vissa abonnemang införs dessutom en ny ångerperiod på 14 dagar efter att en gratis eller rabatterad provperiod tagit slut, eller när ett avtal på minst tolv månader har förnyats.

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