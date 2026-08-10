Lätt att teckna, svårt att lämna. Från januari 2027 ska brittiska abonnemang gå att säga upp lika enkelt som de går att starta. Regeringen vill dessutom sätta stopp för både falska reor och vilseledande rabatter.
10 miljoner abonnemang ingen vill ha – nu skärps reglerna
Totalt finns omkring 155 miljoner aktiva abonnemang i Storbritannien.
Närmare 10 miljoner av dem tros vara oönskade, enligt den brittiska regeringen.
Över 3,5 miljoner människor uppges dessutom automatiskt gå från gratis eller rabatterade provperioder till abonnemang med fullt pris. Ytterligare 1,3 miljoner överraskas av automatiska förnyelser.
Det vill regeringen sätta stopp för.
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Ska bli lika lätt att lämna
Reglerna presenterades redan i april av Keir Starmers dåvarande regering och skulle börja gälla nästa vår. Nu tidigarelägger premiärminister Andy Burnham införandet till januari.
De nya reglerna innebär bland annat att företag måste vara tydligare med kostnader redan innan kunden tecknar abonnemanget.
Konsumenter ska också få påminnelser innan gratisperioder tar slut eller längre avtal förnyas automatiskt.
Dessutom ska det bli enklare att säga upp.
”Vi gör det lika enkelt att lämna ett abonnemang som att gå med”, konstaterar Burnham i The Guardian.
För vissa abonnemang införs dessutom en ny ångerperiod på 14 dagar efter att en gratis eller rabatterad provperiod tagit slut, eller när ett avtal på minst tolv månader har förnyats.
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Kan kosta tusenlappar om året
Enligt regeringen kan en konsument spara omkring 14 pund i månaden genom att bli av med ett oönskat abonnemang. Det motsvarar nästan 170 pund på ett år.
Totalt beräknas de nya reglerna mot abonnemangsfällor kunna spara britterna omkring 400 miljoner pund om året.
Även falska reor ska bort
Burnham vill också slå mot vilseledande rabatter, där ett pris först höjs för att sedan sänkas och marknadsföras som ett fynd.
Regeringen ska därför utreda om sådana metoder ska läggas till på konkurrensmyndigheten CMA lista över förbjudna affärsmetoder.
”Om något marknadsförs som halva priset ska det faktiskt vara halva priset”, slår premiärministern fast.
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