Forskare: Den globala uppvärmningen accelererar

”Långsiktiga uppvärmningen blir tydligare”

Forskarna bedömer att resultaten har en statistisk säkerhet på över 98 procent. Det är första gången de menar att en accelererande global uppvärmning kunnat påvisas med statistisk signifikans.

”Vi filtrerar bort kända naturliga influenser i observationsdata så att ”bruset” minskar och den underliggande långsiktiga uppvärmningen blir tydligare”, säger medförfattaren Grant Foster i en kommentar till studien.

1,5 grader före 2030

Prognosen är därmed att världen snabbare än väntat passerar Parisavtalets mål om att begränsa den långsiktiga uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell nivå.

”Om uppvärmningstakten från de senaste tio åren fortsätter kommer det att leda till ett långsiktigt överskridande av Parisavtalets gräns på 1,5 grader före 2030”, säger Stefan Rahmstorf.

”Hur snabbt jorden fortsätter att värmas upp beror ytterst på hur snabbt vi minskar de globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen till noll.”

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