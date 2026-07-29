Två av tre barn utsatta för extremvärmen

”När det gäller klimatförändringar, och i synnerhet värmeböljor och skogsbränder, drabbar allt som påverkar människor i stort barnen ännu hårdare”, säger Matilde Angeltveit, senior rådgivare och globalt ansvarig för klimatpåverkansarbete hos Rädda barnen.

”I takt med att klimatförändringarna förvärras för varje år som går, förvärras även konsekvenserna för barnen”, tillägger hon.

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Fler utsatta än på 30 år

I Tyskland var antalet barn som utsattes för extrem värme första halvåret i år högre än under de fem föregående åren tillsammans, skriver Euronews.

I Storbritannien har 10 miljoner barn, fler än under något enskilt år de senaste 30 åren, utsatts för extrem värme under årets första sex månader, samma källa.

Barn är särskilt sårbara för värme eftersom de befinner sig i en fysisk utvecklingsfas och har sämre förmåga att reglera kroppstemperaturen, vilket innebär en hög risk för elektrolytobalans, feber samt luftvägs- och njursjukdomar, påpekar Rädda barnen.

”Det drabbar särskilt de barn som redan lider av sämre hälsa, fattigdom eller andra svåra omständigheter”, säger Matilde Angeltveit.

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