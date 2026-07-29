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Världen

Två av tre barn utsatta för extremvärmen

Två av tre barn i Europa har utsatts för extremvärmen under första halvåret i år. Det är tre gånger fler barn än tidigare, rapporterar Rädda barnen.
Två av tre barn i Europa har utsatts för extremvärmen under första halvåret i år. Det är tre gånger fler barn än tidigare, rapporterar Rädda barnen. (Foto: Charlie Riedel /AP-TT)

Under första halvåret i år har tre gånger fler barn i Europa utsatts för extrema temperaturer. Nu drabbas två av tre barn.

Två tredjedelar av barnen i Västeuropa har utsatts för extrema temperaturer under de första 6,5 månaderna av 2026.

Det är tre gånger så många som under hela 2025 och fler än under något enskilt år sedan 2003, enligt Rädda barnen.

”När det gäller klimatförändringar, och i synnerhet värmeböljor och skogsbränder, drabbar allt som påverkar människor i stort barnen ännu hårdare”, säger Matilde Angeltveit, senior rådgivare och globalt ansvarig för klimatpåverkansarbete hos Rädda barnen.

”I takt med att klimatförändringarna förvärras för varje år som går, förvärras även konsekvenserna för barnen”, tillägger hon.

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Fler utsatta än på 30 år

I Tyskland var antalet barn som utsattes för extrem värme första halvåret i år högre än under de fem föregående åren tillsammans, skriver Euronews.

I Storbritannien har 10 miljoner barn, fler än under något enskilt år de senaste 30 åren, utsatts för extrem värme under årets första sex månader, samma källa.

Barn är särskilt sårbara för värme eftersom de befinner sig i en fysisk utvecklingsfas och har sämre förmåga att reglera kroppstemperaturen, vilket innebär en hög risk för elektrolytobalans, feber samt luftvägs- och njursjukdomar, påpekar Rädda barnen.

”Det drabbar särskilt de barn som redan lider av sämre hälsa, fattigdom eller andra svåra omständigheter”, säger Matilde Angeltveit.

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Påverkar skolgången

Extremvärmen påverkar även skolgången. I juni stängdes skolor både i Frankrike och Storbritannien för att skydda barnen mot farlig värme när temperaturerna steg kraftigt.

Rädda barnen varnar för att siffrorna för hela året väntas bli ”än mer alarmerande”.
För att vända utvecklingen uppmanar Angeltveit regeringar att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi.

”Det borde vara självklart att vidta klimatåtgärder snabbare, mer kraftfullt och mer beslutsamt”, säger hon och tillägger att det drastiskt skulle minska barnens exponering för faror kopplade till klimatförändringar.

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Enorma skogsbränder rasar just nu i Frankrike och Spanien. Tre gånger fler barn i Europa har i år utsatts, rapporterar Rädda barnen. (Foto: Baz Ratner /AP-TT)

”Kommer att drabbas hårdast”

Nästan en tredjedel av världens barn som föddes 2020 skulle slippa en livstid av ”oöverträffad” exponering för extrem värme om världen lyckas nå målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader till år 2100.

Det framgår i en rapport Rädda barnen publicerade förra året.

”Utan drastiska åtgärder för att minska utsläppen och begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer…kommer barnen i dessa låg- och medelinkomstländer att drabbas hårdast av klimatförändringarnas farligaste konsekvenser”, konstateras det i rapporten.

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