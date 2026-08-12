Det har varit en given träningsplats för svenska och norska skidlandslag. Det är det inte längre. Nu smälter skidorten bort.
Nu smälter populära skidorten bort
Norska glaciären Folgefonna har varit självklar som träningsplats för svenska och norska skidlandslag sommartid.
Men nu har isen smält och liftarna rasat. I stället har risken för översvämningar och störtfloder ökat.
Campingägaren Helga Espeland trodde först inte att klimatförändringarna skulle få glaciären att krympa – men nu har turisterna försvunnit och klimatets påverkan blivit omöjlig att förneka.
”Jag har sett att det är så verkligheten ser ut”, säger hon hos GP.
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Två år sedan: Högsäsong
För bara två år sedan var det fortfarande högsäsong för sommarskidåkning på glaciären här. Då trodde man fortfarande på framtiden.
Skidbacken hade ankarlift och fem nedfarter. För mindre än fem år sedan byggdes en ny anläggning för konferens och skiduthyrning med restaurang.
De som drev den investerade flera miljoner i en ny anläggning för konstsnö. Nu finns inte skidcentret över huvud taget kvar.
Liften rasade när den varma våren smälte glaciären den vilade på – och isen smälte i en rasande fart.
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”Berg som vi inte sett förut”
Nu ser campingägaren Helga Espeland konkret hur klimatförändringarna omdanar hela bygdens tillvaro.
”Det dyker upp bergspartier som vi inte sett förut”, säger hon hos GP om den smältande glaciären.
”Vi har vetat i 15 år att det skulle bli en insjö här när glaciären blir mindre, men det var ingen som trodde på oss. Så är det när folk inte ser det med egna ögon”, konstaterar Jostein Bakke, klimatforskare på Bergens universitet.
En bit upp på glaciären skjuter mörka bergspartier upp ur isen, skriver GP.
”Kanske i år, kanske nästa år, så kommer den ryggen gå över hela. Då blir isen här nere isolerad från toppen. Isen produceras högre upp och strömmar ner”, förklarar Bakke.
”Varje gång en glaciär börjar att flyta i en insjö så börjar den knäckas upp och kalva”, säger Jostein Bakke.
Det finns fler sjöar under Folgefonna. Det betyder att det även finns risk för att is- eller stenbarriärer plötsligt brister och släpper ifrån sig plötsliga störtfloder, eller jøkulhlaup.
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”Dramatiska konsekvenser”
De kan leda till stora översvämningar och dra med sig bostäder, infrastruktur och människor.
Men Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har en lista över störtfloder under de senaste åren och en annan över platser som behöver övervakas.
”Bara runt Folgefonna finns det tre glaciäruppdämda sjöar som potentiellt kan vara väldigt farliga. Konsekvenserna för människor som bor här kan bli dramatiska framöver”, säger Jostein Bakke.
”Fjället är mitt i en våldsam övergång från ett tillstånd till ett annat. Lite som ishavet som går från att vara täckt med havsis till öppet vatten. Fjället går från att vara vita toppar med glaciärer till svarta berg.”