Nu smälter populära skidorten bort

Campingägaren Helga Espeland trodde först inte att klimatförändringarna skulle få glaciären att krympa – men nu har turisterna försvunnit och klimatets påverkan blivit omöjlig att förneka.

”Jag har sett att det är så verkligheten ser ut”, säger hon hos GP.

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Två år sedan: Högsäsong

För bara två år sedan var det fortfarande högsäsong för sommarskidåkning på glaciären här. Då trodde man fortfarande på framtiden.

Skidbacken hade ankarlift och fem nedfarter. För mindre än fem år sedan byggdes en ny anläggning för konferens och skiduthyrning med restaurang.

De som drev den investerade flera miljoner i en ny anläggning för konstsnö. Nu finns inte skidcentret över huvud taget kvar.

Liften rasade när den varma våren smälte glaciären den vilade på – och isen smälte i en rasande fart.

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