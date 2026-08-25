En sjö som ska döpas om till Lake America. En politiker i Kanada som kallas ”clown” och ”mindre intelligent”. Välkommen till dagens Trump.
Trump vs Kanada: "Clown", "mindre intelligent" och ett namnbyte
USA:s president Donald Trump tar nu nya steg bortom de gränser och den umgängeston ledande politiker normalt håller sig till.
Nu handlar det om att döpa om Lake Ontario till ”Lake America”, dagens infall från Trump som fortsätter eskalera konflikten med Kanada.
”USA överväger på allvar att ändra namnet på Lake Ontario till Lake America, eftersom vi inte räknar med att göra särskilt mycket affärer med Ontario framöver. Tack för er uppmärksamhet kring detta”, skriver Trump i sann narcissistisk anda på sin Truth Social, där han nu får spänningarna mellan länderna att öka mitt under pågående handelskrig.
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Nu varnar han Kanada
Lake Ontario är den tillytan minsta av de fem Stora sjöarna och utgör samtidigt gränsen mellan delstaten New York och kanadensiska Ontario.
Trumps utspel kommer dagen efter att han, naturligtvis med versaler, varnat Kanada för ”långt VÄRRE” konsekvenser om landet inte ”rättar in sig i ledet”.
Det sker sedan handelsförhandlingarna mellan länderna havererat och är som bekant inte Trumps första försök att döpa om en geografisk enhet.
Den amerikanske presidenten har tidigare undertecknat ett beslut om att ändra namnet på Mexikanska golfen till ”Amerikanska golfen”.
Avfärdas som ”mindre intelligent”
Trump har upprepade gånger kritiserat och hånat Kanadas premiärminister Mark Carney och Ontarios ledare Doug Ford, samt hävdat att Kanada utnyttjat USA under årtionden.
”Mycket ’stora ord’ från Doug Ford – premiärminister i den kanadensiska provinsen Ontario, men mer känd som den mindre karismatiske, mindre intelligente och överlag föga imponerande brodern till den bortgångne, store Rob Ford”, skrev Trump i måndags.
”Någon borde se till att dessa clowner ’rättar sig i ledet’, annars kommer konsekvenserna för Kanada att bli betydligt VÄRRE!” tillade Trump.
Den aktuella konflikten har uppstått i kölvattnet av att Trump i måndags hotade med att höja tullarna på kanadensiska personbilar, lastbilar, bildelar och stål till 50 procent från 1 januari 2027, skriver CNN.
Kanada svarade med samma mynt – motsvarande tullar ”dollar för dollar” – med start 8 september.
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Trump stoppades av domstol
När det gäller namnbyten är det fortfarande så att ”Amerikanska golfen” i stället för ”Mexikanska golfen” är omstritt liksom Trumps ageranden kring det.
Efter att Trump i maj 2025 fått representanthuset att anta det republikanska lagförslaget om att byta namnet, hamnade Vita huset i konflikt med nyhetsbyrån AP.
Nyhetsbyrån valde, liksom andra länder än USA, att fortsätta använda namnet ”Mexikanska golfen” vilket fick Vita huset att utestänga AP från pressevent där liksom från Trumps evenemang.
Det fick dock Trump smäll på fingrarna för, sedan en federal domare fastställt en dom till AP:s fördel och kallat Vita husets agerande för ”grundlagsvidrigt”.
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