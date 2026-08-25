Trump vs Kanada: "Clown", "mindre intelligent" och ett namnbyte

Avfärdas som ”mindre intelligent”

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Trump har upprepade gånger kritiserat och hånat Kanadas premiärminister Mark Carney och Ontarios ledare Doug Ford, samt hävdat att Kanada utnyttjat USA under årtionden.

”Mycket ’stora ord’ från Doug Ford – premiärminister i den kanadensiska provinsen Ontario, men mer känd som den mindre karismatiske, mindre intelligente och överlag föga imponerande brodern till den bortgångne, store Rob Ford”, skrev Trump i måndags.

”Någon borde se till att dessa clowner ’rättar sig i ledet’, annars kommer konsekvenserna för Kanada att bli betydligt VÄRRE!” tillade Trump.

Den aktuella konflikten har uppstått i kölvattnet av att Trump i måndags hotade med att höja tullarna på kanadensiska personbilar, lastbilar, bildelar och stål till 50 procent från 1 januari 2027, skriver CNN.

Kanada svarade med samma mynt – motsvarande tullar ”dollar för dollar” – med start 8 september.

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Donald Trump kallar ledande politiker i Kanada clowner och ”mindre intelligenta” och försöker ytterligare haverera relationerna mellan länderna. (Foto: Alex Brandon /AP-TT)

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När det gäller namnbyten är det fortfarande så att ”Amerikanska golfen” i stället för ”Mexikanska golfen” är omstritt liksom Trumps ageranden kring det.

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Efter att Trump i maj 2025 fått representanthuset att anta det republikanska lagförslaget om att byta namnet, hamnade Vita huset i konflikt med nyhetsbyrån AP.

Nyhetsbyrån valde, liksom andra länder än USA, att fortsätta använda namnet ”Mexikanska golfen” vilket fick Vita huset att utestänga AP från pressevent där liksom från Trumps evenemang.

Det fick dock Trump smäll på fingrarna för, sedan en federal domare fastställt en dom till AP:s fördel och kallat Vita husets agerande för ”grundlagsvidrigt”.



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