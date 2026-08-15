Konstkuppen mot museet utanför Parma tog mindre än tre minuter. Fem månader senare hängde allt på verktygen tjuvarna lämnade kvar, och nu har polisen hittat mästerverken av Renoir, Cézanne och Matisse hemma hos en av de misstänkta.
Bortslipat serienummer fällde ligan bakom spektakulär konstkupp
Det var natten mellan den 22 och 23 mars som tjuvar krossade ett dörrfönster vid entrén till stiftelsen Magnani-Rocca, ett privat museum två mil från Parma i norra Italien. Övervakningsbilder visar två maskerade män med pannlampor som bryter sig in i museivillan.
Enligt polisen lyfte de ned tre verk från väggarna och försvann ut över museiträdgården. Hela operationen tog mindre än tre minuter, avbruten av museets larm.
Värdet drygt 100 miljoner
Bytet var värt cirka nio miljoner euro, omkring 100 miljoner kronor. Mest värdefull är Paul Cézannes ”Still Life with Cherries”, en blyerts- och akvarellmålning värderad till 6 miljoner euro (cirka 66 miljoner kronor).
Auguste Renoirs oljemålning ”Fish” från 1917 värderas till 3 miljoner euro (cirka 33 miljoner kronor) och Henri Matisses färgakvatint ”Odalisque on the Terrace” till 20 000 euro (cirka 220 000 kronor).
I fredags kom beskedet. Samtliga tre verk är återfunna, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Polisen hittade dem vid en husrannsakan hemma hos en av de misstänkta, uppger Parmas polischef Andrea Pagliaro.
Verktygen blev ligans fall
Tjuvarna gjorde ett avgörande misstag. På brottsplatsen lämnade de kvar en spetshacka och en brandsläckare, båda med bortslipade serienummer.
Det räckte inte. Kriminaltekniker lyckades rekonstruera de bortslipade numren, och spåret ledde enligt nyhetsbyrån AP rakt till en fastighet med koppling till en av gängmedlemmarna.
Utredningen kretsar kring nio misstänkta med moldaviskt ursprung. Fem av dem, samtliga bosatta i Parmaområdet, anklagas för att ha genomfört själva stölden.
Polisen bedömer att ligan tillhör ett organiserat nätverk bakom en lång rad inbrott i bostäder och företag i regionen. Vid tillslagen beslagtogs även annat stöldgods värt tiotusentals euro.
Lyckades där fransmännen misslyckats
Återfyndet sticker ut i en period när Europas museer skakats av spektakulära kupper.
Efter kuppen mot Louvren i oktober förra året, där smycken för 88 miljoner euro stals på sju minuter, är både bytet och den okände beställaren fortfarande borta, trots att utförarna gripits. Skandalen fick Louvren-chefen att avgå i februari.
Italiensk polis lyckades alltså med det franska kollegor hittills misslyckats med, att få tillbaka själva bytet. Och de är inte ensamma om framgången.
Samtidigt kom beskedet att brasiliansk polis återfunnit stulna Matisse-gravyrer efter ett bibliotekrån i São Paulo i december.
Mästerverkens villa
Magnani-Rocca grundades 1977 av konsthistorikern Luigi Magnani och kallas i Italien för ”Mästerverkens villa”. Samlingen rymmer även verk av Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya och Monet, inget av dem rördes vid kuppen.
Konstverken ska nu återföras till samlingen, samtidigt som utredningen mot de nio misstänkta fortsätter.