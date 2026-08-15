Bortslipat serienummer fällde ligan bakom spektakulär konstkupp

Verktygen blev ligans fall

Tjuvarna gjorde ett avgörande misstag. På brottsplatsen lämnade de kvar en spetshacka och en brandsläckare, båda med bortslipade serienummer.

Det räckte inte. Kriminaltekniker lyckades rekonstruera de bortslipade numren, och spåret ledde enligt nyhetsbyrån AP rakt till en fastighet med koppling till en av gängmedlemmarna.

Utredningen kretsar kring nio misstänkta med moldaviskt ursprung. Fem av dem, samtliga bosatta i Parmaområdet, anklagas för att ha genomfört själva stölden.

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Polisen bedömer att ligan tillhör ett organiserat nätverk bakom en lång rad inbrott i bostäder och företag i regionen. Vid tillslagen beslagtogs även annat stöldgods värt tiotusentals euro.

Lyckades där fransmännen misslyckats

Återfyndet sticker ut i en period när Europas museer skakats av spektakulära kupper.

Efter kuppen mot Louvren i oktober förra året, där smycken för 88 miljoner euro stals på sju minuter, är både bytet och den okände beställaren fortfarande borta, trots att utförarna gripits. Skandalen fick Louvren-chefen att avgå i februari.

Italiensk polis lyckades alltså med det franska kollegor hittills misslyckats med, att få tillbaka själva bytet. Och de är inte ensamma om framgången.

Samtidigt kom beskedet att brasiliansk polis återfunnit stulna Matisse-gravyrer efter ett bibliotekrån i São Paulo i december.

Mästerverkens villa

Magnani-Rocca grundades 1977 av konsthistorikern Luigi Magnani och kallas i Italien för ”Mästerverkens villa”. Samlingen rymmer även verk av Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya och Monet, inget av dem rördes vid kuppen.

Konstverken ska nu återföras till samlingen, samtidigt som utredningen mot de nio misstänkta fortsätter.

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