Andersson: Ingen aktiehandel för ministrar

Andersson vill införa en uppförandekod för ministrar.

”Som statsråd ska man vara respektfull och inte ljuga. Man ska göra det tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen. Därför kommer uppförandekoden innehålla ett förbud för ministrar att handla med enskilda aktier”, skriver hon på Instagram.

I vintras tog Regeringskansliet fram nya riktlinjer för ministrars aktieinnehav sedan det blivit känt att sittande ministrar deltagit i beslut som rört bolag där de eller närstående ägt aktier.

Ska det vara förbjudet att äga aktier?

Nej, man kan äga aktier och inte minst kan man äga fonder men man ska inte hålla på och handla med dem på det sätt som den här regeringen har gjort, säger Andersson.

S-ledaren skriver också att hon vill ha mer samarbete över blockgränserna, se till att ändringar i grundlagen har en ”bred majoritet” och att hon vill värna en välfungerande opposition och granskning.