Trump utlovar pengaregn vid valseger

Låtsas som att det är jag som står på röstsedeln, säger han under ett partikonvent i Dallas, Texas.

Konventet är Republikanernas första inför ett mellanårsval någonsin. I inledningen av sitt tal refererar Trump till statistik om att sittande regeringsparti ofta förlorar platser i kongressen i just mellanårsval.

Vi måste ändra på det, säger presidenten.

Om Republikanerna förlorar valet kommer det att bli förödande för amerikanerna, med skatteökningar samt minskad trygghet och säkerhet, hävdar Trump.

Ni kommer att få gå igenom ett helvete, precis som för två år sedan.

Men om Republikanerna tar hem båda kamrarna i kongressvalet kommer alla ”vuxna amerikaner” att få 5 000 dollar, motsvarande knappt 48 000 kronor, utlovar presidenten.

Om Republikanerna vinner, vinner ni med oss, säger han och liknar det med en investerarutdelning hos ett framgångsrikt företag.

Det är ännu oklart hur en sådan utbetalning skulle gå till rent praktiskt, och var pengarna skulle komma i från. Pengarna måste dock spenderas inom USA, enligt Trump.

Vidare presenterade presidenten flera nya – och kontroversiella – geografiska namnförslag. Delstaten New Mexico bör enligt Trump döpas om till New America – och det omtvistade Hormuzsundet till Trumpsundet.