Landade på motorväg

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I Finland passerades alltså ytterligare en milstolpe, när Rafale-plan från divisionen 1/30 landade på en motorväg under en övning i norra Finland.

”Våra piloter genomförde så kallade ’touch-and-go’-manövrar på en motorväg”, skriver franska flygvapnet på sina sociala medier.

”Denna manöver kräver stor precision av piloterna. Det är första gången flygvapnet genomför detta, vilket visar på vår förmåga att använda varierade platser för stödverksamhet och operera från okonventionell infrastruktur.”

Med tanke på att det var premiär för denna typ av aktiviteter från fransk sida förklarar man för säkerhets skull att ”motorvägen var avstängd för trafik under övningen”.

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”Viktig del av övningen”

Det finländska flygvapnet beskriver manövern som en viktig del inom ramen för övningen Protective Fence 26.

”Flygplanen, som var baserade i Rovaniemi, genomförde landningar och starter på vägbasen Jännevirta”, uppger flygvapnet.

Protective Fence 26 är det finländska flygvapnets viktigaste militärövning, specifikt för Karelens flygstridskrafter, Karelia Air Command, påpekar 20 minutes.

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Karelia Air Command är en av flygvapnets nyckelenheter med uppgift att övervaka luftrummet över landets östra och södra delar.

Den nu genomförda övningen syftar till att stärka flygvapnets förmåga att genomföra storskaliga flygoperationer samtidigt som man bibehåller en spridd gruppering.

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Finskt stridsflygplan landar på landsväg under en Nato-övning. Men det är mer vardag i norr än när ett franskt stridsflygplan landar på motorväg. (Foto: Matias Honkamaa /AP-TT)

Erfarenheter från Ukraina

”I årtionden har vår stridsstrategi byggt på förflyttningar mellan huvudbaser, samt användning av civila flygplatser och alternativa landningsplatser”, förklarar överste Vesa Mäntylä, flygvapnets operationschef och övningsledare, i ett pressmeddelande.

”Erfarenheterna från konflikten i Ukraina har ytterligare understrukit vikten av att sprida ut stridsflygplanen och upprätthålla ständig förflyttning”, tillägger han.

Fler än 40 flygplan deltar i flygoperationerna inom ramen för Protective Fence 26, däribland 20 finländska F/A-18 Hornet-stridsflygplan samt F-35-plan från det nederländska flygvapnet.

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