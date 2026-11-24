”Vi gjorde allt rätt”, säger Zelenskyj hos Bloomberg. ”Varje fartyg som för rysk flagg, allt som transporterar vapen eller sanktionerat gods, som kan innehålla gud vet vad, är ett legitimt mål för oss, vare sig det befinner sig på ryskt territorium eller på internationellt vatten.”

Enligt Zelenskyj gjordes attacken mot fartyget när det var på ryskt territorium, men drev sedan in på finländskt vatten efter att ha träffats och fattat eld.

”Vi genomförde attacken på ryskt territorium”, säger presidenten. ”Vi hade full rätt till det, men sedan skedde en viss förflyttning och det väcker förstås frågor.”

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Centralt för Finland

I Finland väcker attacken definitivt frågor. Finland är extremt beroende av Östersjön, som globalt är en av världens mest trafikerade vattenvägar och står för cirka 15 procent av den globala godstrafiken till sjöss.

I Hufvudstadsbladet analyserar Maria Gestrin-Hagner läget och konstaterar att det handlar om ”större och känsligare frågor” än sjösäkerhet och att det är orsaken till att Finland ”i praktiken valde återhållsamhet framför konfrontation”.

Finland valde att hantera det ryska fraktfartyget som en myndighetsledd räddnings- och säkerhetsoperation.

Källor uppger till HBL att det varit möjligt med en annan politisk linje, där finska myndigheter tagit fartyget och lasten i beslag i stället för att som nu låta ryssarna bogsera hem fartyget med last.

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