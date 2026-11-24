Zelenskyj bekräftar att Ukraina attackerade det ryska fartyget i Finska viken. Nu växer oron i Finland för en upptrappning.
Oro i Finland efter drönarattack: "Risk för upptrappning"
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar att Ukraina låg bakom drönarattacken mot ett ryskt lastfartyg i Finska viken i helgen.
Enligt Zelenskyj var fartyget ett legitimt mål för landets militär eftersom det transporterade vapen.
”Vi gjorde allt rätt”, säger Zelenskyj hos Bloomberg. ”Varje fartyg som för rysk flagg, allt som transporterar vapen eller sanktionerat gods, som kan innehålla gud vet vad, är ett legitimt mål för oss, vare sig det befinner sig på ryskt territorium eller på internationellt vatten.”
Enligt Zelenskyj gjordes attacken mot fartyget när det var på ryskt territorium, men drev sedan in på finländskt vatten efter att ha träffats och fattat eld.
”Vi genomförde attacken på ryskt territorium”, säger presidenten. ”Vi hade full rätt till det, men sedan skedde en viss förflyttning och det väcker förstås frågor.”
Franska stridsflygplan landade på motorväg i Finland. Dagens PS
Centralt för Finland
I Finland väcker attacken definitivt frågor. Finland är extremt beroende av Östersjön, som globalt är en av världens mest trafikerade vattenvägar och står för cirka 15 procent av den globala godstrafiken till sjöss.
I Hufvudstadsbladet analyserar Maria Gestrin-Hagner läget och konstaterar att det handlar om ”större och känsligare frågor” än sjösäkerhet och att det är orsaken till att Finland ”i praktiken valde återhållsamhet framför konfrontation”.
Finland valde att hantera det ryska fraktfartyget som en myndighetsledd räddnings- och säkerhetsoperation.
Källor uppger till HBL att det varit möjligt med en annan politisk linje, där finska myndigheter tagit fartyget och lasten i beslag i stället för att som nu låta ryssarna bogsera hem fartyget med last.
”Frågan särskilt känslig”
”Det gör frågan särskilt känslig eftersom Ryssland för ett olagligt anfallskrig mot Ukraina och samtidigt betraktar Nato, däribland Finland, som fientligt”, konstaterar Gestrin-Hagner.
Ryssarna vägrade säga vad som fanns ombord och det är oklart om Finland hade underrättelseuppgifter, egna eller andras, om lasten, skriver HBL.
Gränsbevakningen fann det ”möjligt” att Sparta II var lastad med vapen eller sprängmedel.
USA satsar en miljard: Vill ha Ukrainas marina drönare. Dagens PS
”Väder och att snabbt få kontroll”
HBL:s analys landar ändå i att utvecklingen ”styrdes av omständigheterna: sjörisker, väderförhållanden, operativa bedömningar och behovet av att snabbt få kontroll över läget. Det lämnar mindre utrymme för tolkningen att Finland i ett spänt läge skulle ha böjt sig för ryska intressen.”
På politiskt håll finns ändå en växande oro för att just sådana här incidenter är tecken på något större, att reglerna till havs blir alltmer osäkra och att det som länge sågs som ett stabilt internationellt system utsätts för allt hårdare press, konstaterar Maria Gestrin-Hagner.
”Om den utvecklingen fördjupas i Östersjön får det direkt betydelse för Finland, vars handel, säkerhet och försörjning är tätt bundna till att sjöfarten fungerar”, slår hon fast.
”Hotar rennäringen”: Vindkraftspark i norr stoppas. Dagens PS