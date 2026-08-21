Nu uppger Ukraina att man påträffat ”många västerländska komponenter” i missiler avfyrade från Ryssland men tillverkade i Nordkorea.
Avslöjat: Delar från väst i nordkoreanska missiler
Tidigare i augusti träffades Ukraina av cirka 70 ballistiska missiler som avfyrades från Ryssland, men av vilka många var tillverkade i Nordkorea.
Det har Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj hävdat i en intervju med BBC.
Nu tar Ukrainas ambassadör i Norge, Oleksij Gavrysh, upp tråden och påpekar att många delar från väst påträffas i de missiler som träffar Ukraina.
Den ukrainske ambassadören berättar att man blivit ”obehagligt överraskad” av vad man hittat i vrakdelarna.
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”Fungerar sanktionerna då?”
”I de nordkoreanska robotarna hittade vi viktiga, kritiska komponenter tillverkade av företag i EU och USA. Jag ställer mig frågan: Fungerar verkligen västvärldens sanktioner när det ser ut så här”, frågar sig Gavrysh.
Ukrainas ambassadör deltog i ett panelsamtal under norska varianten av Almedalen – Arendalsuka – anordnat av norska Helsingfors-kommittén, skriver Forsvarets forum.
Han påpekade där att samma missiler som används för att bomba Ukraina skulle kunna nå Norge.
”Jag vill påminna om att ryska ballistiska missiler kan nå en tredjedel av Norge”, påpekade ambassadören.
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”Måste spåra sina varor”
Darya Kuzmina, som leder sanktionsavdelningen vid den ukrainska tankesmedjan Statewatch, har kartlagt hur sanktioner kringgås.
”Västerländska företag bör ha avdelningar som spårar var deras komponenter hamnar. Om delar säljs till Turkiet, Förenade Arabemiraten eller Hongkong är sannolikheten stor att de säljs vidare till Ryssland”, säger Kuzmina hos Forsvarets forum.
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”Måste få betala ett pris”
Hon anser att det måste finnas ett pris att betala för att bryta mot eller kringgå sanktioner.
”Det måste få konsekvenser för företag som kringgår eller bryter mot sanktionerna. Om det inte får det kommer exporten till Ryssland att fortsätta”, säger sanktionsexperten.
Samtidigt som hon är kritisk till hur sanktioner kringgås, påpekar hon att sanktioner som genomförs på rätt sätt är mycket effektiva.
”Vi har flera goda exempel på att sanktioner fungerar. Nyligen tvingades ett ryskt företag som tillverkar vapen och eldrör att stänga sin fabrik. De kunde inte få tag på nödvändiga råvaror”, säger Kuzmina.