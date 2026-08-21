Avslöjat: Delar från väst i nordkoreanska missiler

Nu tar Ukrainas ambassadör i Norge, Oleksij Gavrysh, upp tråden och påpekar att många delar från väst påträffas i de missiler som träffar Ukraina.

Den ukrainske ambassadören berättar att man blivit ”obehagligt överraskad” av vad man hittat i vrakdelarna.

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”Fungerar sanktionerna då?”

”I de nordkoreanska robotarna hittade vi viktiga, kritiska komponenter tillverkade av företag i EU och USA. Jag ställer mig frågan: Fungerar verkligen västvärldens sanktioner när det ser ut så här”, frågar sig Gavrysh.

Ukrainas ambassadör deltog i ett panelsamtal under norska varianten av Almedalen – Arendalsuka – anordnat av norska Helsingfors-kommittén, skriver Forsvarets forum.

Han påpekade där att samma missiler som används för att bomba Ukraina skulle kunna nå Norge.

”Jag vill påminna om att ryska ballistiska missiler kan nå en tredjedel av Norge”, påpekade ambassadören.

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