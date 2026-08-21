Radar på vindkraft i Finland – därför säger Sverige nej

”Ju högre upp man kommer, desto längre ser man”, säger forskningsledaren Juha Kallio till Sveriges Radio.

Nätverk av sensorer

Tanken är att bygga ett nätverk av sensorer där vindkraftverk i framtiden kan fungera som både energiproducenter och en del av övervakningen av Finlands östra gräns.

Stora delar av den östra delen av landet har varit svåra att exploatera för vindkraft just på grund av risken för störningar på försvarets radar. Nu försöker forskare vid bland annat LUT-universitetet vända på problemet.

I en större vision skulle omkring tio vindparker med upp till 1 000 turbiner kunna kombineras med ett nätverk av sensorer. Radarteknik med en räckvidd på omkring 80 kilometer skulle ge ett betydligt tätare övervakningsnät längs gränsen.

Ett stort antal utspridda sensorer kan också vara svårare att slå ut än några få större radaranläggningar.

”Om någon förstör en sensor finns det andra som fortsätter att se”, säger Kallio till Sveriges Radio.