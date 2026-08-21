Finland försöker göra vindkraft till ett vapen mot drönare. Sverige har redan testat samma idé, med statliga pengar och under Försvarsmaktens bevakning. Ändå fortsätter försvaret att se vindkraft som ett problem.
Radar på vindkraft i Finland – därför säger Sverige nej
I skogarna utanför Villmanstrand i östra Finland testas en ny idé för att stärka övervakningen nära den ryska gränsen.
I stället för att se vindkraftverken som ett problem för radarn vill forskarna använda dem som en del av lösningen. Radarsensorer placeras högt upp i vindkraftverken. Därifrån ska de kunna upptäcka drönare tidigare och på längre avstånd än system på marken.
”Ju högre upp man kommer, desto längre ser man”, säger forskningsledaren Juha Kallio till Sveriges Radio.
Nätverk av sensorer
Tanken är att bygga ett nätverk av sensorer där vindkraftverk i framtiden kan fungera som både energiproducenter och en del av övervakningen av Finlands östra gräns.
Stora delar av den östra delen av landet har varit svåra att exploatera för vindkraft just på grund av risken för störningar på försvarets radar. Nu försöker forskare vid bland annat LUT-universitetet vända på problemet.
I en större vision skulle omkring tio vindparker med upp till 1 000 turbiner kunna kombineras med ett nätverk av sensorer. Radarteknik med en räckvidd på omkring 80 kilometer skulle ge ett betydligt tätare övervakningsnät längs gränsen.
Ett stort antal utspridda sensorer kan också vara svårare att slå ut än några få större radaranläggningar.
”Om någon förstör en sensor finns det andra som fortsätter att se”, säger Kallio till Sveriges Radio.
Sverige har testat – och sagt nej
Det finska försöket väcker en obekväm fråga i Sverige.
Här har staten redan betalat för att testa om vindkraftverk kan användas som plattformar för radar, kameror och drönarsystem. Vinnova-finansierade FÖNVIND demonstrerade tekniken i Sverige.
Ändå är Försvarsmaktens grundhållning fortsatt att vindkraftverk kan vara ett problem för de egna systemen.
”Det största problemet med vindkraftverk är att de påverkar våra sensorer på ett väldigt negativt sätt”, sade Carl-Johan Edström, chef för försvarsstaben, när Försvarsmakten 2024 argumenterade för att stoppa nya vindkraftsparker i Östersjön.
Myndigheten har även slagit fast att vindkraft på fel plats kan få negativ påverkan på både sensor- och radarsystem samt signalspaning.
FOI: ”Brister i processen”
Men Försvarsmaktens egen forskningsmyndighet FOI har pekat på en annan möjlighet.
”Det finns brister i den svenska processen”, sade Anders Odell, forskningsledare på FOI, efter regeringens beslut att stoppa merparten av de planerade vindkraftsparkerna i Östersjön.
Han menade att det kan finnas sätt att bygga vindkraft utan att försämra Försvarsmaktens förmåga.
FOI pekade bland annat på lösningar där sensorer placeras på själva vindkraftverken, en teknik som enligt institutet används eller prövas i Storbritannien, Danmark och Polen. Det går nu att addera Finland till den listan.
Även det svenska försvarsbolaget Saab har länge avfärdat oron kring vindkraftverk som stör radar.
”Våra sensorsystem klarar vindkraftverk”, säger Saabs vd Micael Johansson till Ekot 2024.
Läs mer: Vindkraft skapar mystiska ”spökplan” på radar
Läs mer: Storbritannien satsar på ny radar – för att klara mer vindkraft