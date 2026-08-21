"Skamlistan": Företagen som gör affärer med Ryssland

Publiceringen av listan grundar sig på ändringar i lagen om stöd till civilbefolkningen i Ukraina, vilka antagits av parlamentet, Saeima.

Debatten kring detta har kretsat kring att även om affärer med angriparstaterna kan anses moraliskt förkastliga, så bryter de namngivna företagen inte mot lagen.

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”Kan se och välja”

Det bör understrykas att detta inte är en lista över företag som bryter mot internationella sanktioner, utan en lista över företag som fortsätter att bedriva handel med varor som inte omfattas av sanktioner, såsom livsmedel och läkemedel, skriver lettiska LSM.

”Publiceringen av listan gör det möjligt för allmänheten, samarbetspartner och företagen själva att tydligt se vilka företag som fortfarande exporterar eller importerar varor till och från Ryssland och Belarus, samt att bedöma framtida samarbeten utifrån denna information”, uppger CSB.

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