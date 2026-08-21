170 företag är på listan – just nu. Det handlar om ”skamlistan” över företag som gör affärer med Ryssland och Belarus.
"Skamlistan": Företagen som gör affärer med Ryssland
Lettlands statistiska centralbyrå, CSB, ska med start 20 augusti, publicera en månatlig lista över företag registrerade i Lettland, som exporterar varor till Ryssland eller Belarus, alternativt importerar varor från dessa länder.
Publiceringen av listan grundar sig på ändringar i lagen om stöd till civilbefolkningen i Ukraina, vilka antagits av parlamentet, Saeima.
Debatten kring detta har kretsat kring att även om affärer med angriparstaterna kan anses moraliskt förkastliga, så bryter de namngivna företagen inte mot lagen.
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”Kan se och välja”
Det bör understrykas att detta inte är en lista över företag som bryter mot internationella sanktioner, utan en lista över företag som fortsätter att bedriva handel med varor som inte omfattas av sanktioner, såsom livsmedel och läkemedel, skriver lettiska LSM.
”Publiceringen av listan gör det möjligt för allmänheten, samarbetspartner och företagen själva att tydligt se vilka företag som fortfarande exporterar eller importerar varor till och från Ryssland och Belarus, samt att bedöma framtida samarbeten utifrån denna information”, uppger CSB.
Kan bojkotta efter behag
I praktiken innebär det att konsumenter och företag kan ta del av listan och på eget initiativ bojkotta de företag som nämns, om de så önskar.
Tidigare har sådan information inte varit offentligt tillgänglig, eftersom uppgifterna hos den lettiska skattemyndigheten VID omfattades av sekretess.
18 juni i år beslutade dock Lettlands parlament att ändra lagen och gav skattemyndigheten i uppdrag att sammanställa och överlämna uppgifter till den statistiska centralbyrån för publicering på myndighetens webbplats.
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170 företag på första listan
Den första listan omfattar 170 företag, däribland välkända namn som Lauma Lingerie och läkemedelsföretaget Grindex.
Utöver själva listan publiceras även ett separat dokument där de berörda företagen ges möjlighet att förklara orsakerna till sina fortsatta affärsrelationer med Ryssland och Belarus.
Vissa av företagen hävdar att de i själva verket inte har några import- eller exportkopplingar till dessa angriparstater.
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