Ryssland säljer guld: "Största försäljningen under 2000-talet"

Mot slutet av juli hade den ryska guldreserven sjunkit till 73,2 miljoner uns, men ”det betyder inte att Ryssland säljer av familjesilvret”, påpekar en analytiker.

Ryssland har sålt guld kontinuerligt sedan inledningen av året. Den guldreserv Rysslands centralbank CBR nu administrerar är på den lägsta nivån sedan slutet av 2019, enligt Bloomberg.

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Säljer och täcker underskott

Värdemässigt sjönk värdet på guldreserven från 298,99 miljarder dollar till 292,854 miljarder dollar, skriver polska Money.

Det motsvarar 40,7 procent av de totala ryska reservtillgångarna, vilka värderas till 720.38 miljarder dollar.

Sedan årets början har det ryska innehavet minskat med 49,72 ton guld, enligt World Gold Council den största försäljningen som någonsin registrerats.

Bloomberg noterar att minskningen av guldinnehavet inleddes förra året. Vid den tidpunkten sålde Ryssland guld och utländsk valuta från den nationella välfärdsfonden för att täcka ett budgetunderskott orsakat av minskade intäkter från energisektorn.

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