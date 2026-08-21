Ryssland säljer av guld i stor skala. Årets försäljning är den största under 2000-talet, enligt uppgifter från World Gold Council.
Ryssland säljer guld: "Största försäljningen under 2000-talet"
Ryssland säljer alltså av guld och gör det i stor skala. Ryska staten har sålt av guld sju månader i rad och totalt är årets försäljning den största under 2000-talet, enligt uppgifter från World Gold Council.
Mot slutet av juli hade den ryska guldreserven sjunkit till 73,2 miljoner uns, men ”det betyder inte att Ryssland säljer av familjesilvret”, påpekar en analytiker.
Ryssland har sålt guld kontinuerligt sedan inledningen av året. Den guldreserv Rysslands centralbank CBR nu administrerar är på den lägsta nivån sedan slutet av 2019, enligt Bloomberg.
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Säljer och täcker underskott
Värdemässigt sjönk värdet på guldreserven från 298,99 miljarder dollar till 292,854 miljarder dollar, skriver polska Money.
Det motsvarar 40,7 procent av de totala ryska reservtillgångarna, vilka värderas till 720.38 miljarder dollar.
Sedan årets början har det ryska innehavet minskat med 49,72 ton guld, enligt World Gold Council den största försäljningen som någonsin registrerats.
Bloomberg noterar att minskningen av guldinnehavet inleddes förra året. Vid den tidpunkten sålde Ryssland guld och utländsk valuta från den nationella välfärdsfonden för att täcka ett budgetunderskott orsakat av minskade intäkter från energisektorn.
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”En extraordinär situation”
Hos Deutsche Welle säger Elina Ribakova, ekonom vid Peterson Institute for International Economics, att guldförsäljningen kan tyda på att tillgången på andra lättillgängliga tillgångar håller på att sina.
”Bara det faktum att de säljer guld innebär att de håller på att få slut på andra, mer likvida tillgångar. Det råder därför ett tryck kopplat till underskottet och finansieringskällorna för detta underskott”, sade hon.
Chris Weafer, finansanalytiker hos Macro-Advisory, menar att det inte handlar om panikförsäljning.
”Det här är en extraordinär situation, men trenden är relativt normal. Det betyder inte att Ryssland håller på att gå i konkurs eller få slut på pengar, eller att landet saknar andra tillgångar”, menar Weafer.
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”Klarar att finansiera kriget länge”
Enligt honom syftar fondens guldförsäljning till att återuppbygga dess så kallade likvida tillgångar.
”Kreml vill inte att den finansiella bufferten ska krympa, eftersom det skulle kunna leda till ökad spekulation om en finanskris eller ekonomiska problem och försvaga Kremls geopolitiska ställning”, analyserar Weafer hos DW.
Både Ribakova och Weafer betonar att Ryssland, trots uppenbara ekonomiska svårigheter, kan fortsätta finansiera kriget under överskådlig tid genom att skära ned på utgifter som inte rör försvaret.
”Även om underskottet ligger kvar på nuvarande nivå kan Ryssland fortfarande hitta pengar. Landet kommer inte att hamna i någon finanskris eller i en svag geopolitisk position under de kommande tolv till 24 månaderna”, enligt Weafer.