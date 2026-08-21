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Klimat

Storbolag köpte klimatkrediter i Kina – projekten var fejk

kina
Att köpa klimatkrediter i andra länder är inte ovanligt, men i det här fallet tycks det inte ha gått rätt till. (Foto: AP/TT).

Projekt som antingen överdrev nyttan eller inte existerade alls ska ha tagit emot pengar från såväl storbolag som myndigheter i Europa. Nu agerar Tyskland.

Tyska myndigheter har dragit tillbaka klimatkrediter från 30 projekt i Kina.

Orsaken är misstankar om att projekten överdrivit sina utsläppsminskningar, varit oseriösa eller i vissa fall helt saknat verklig verksamhet.

Det framgår av en rapport från det tyska miljöorganet som Bloomberg tagit del av.

Har lagt ett antal miljoner

Projekten uppgav sammantaget att de hade minskat utsläppen med omkring 2,1 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar ungefär de årliga utsläppen från 500 000 bilar.

Klimatkrediterna hade köpts av energibolag för att kompensera för egna utsläpp. När krediterna nu har underkänts måste företagen täcka upp för den brist som uppstår.

Ett av projekten finansierades av en belgisk enhet inom ExxonMobil. Projektet uppgav att det hade sparat närmare 96 000 ton koldioxid.

Med ett uppskattat pris på 44 euro per ton innebär det att ExxonMobil kan ha lagt omkring 4,2 miljoner euro på krediter kopplade till projektet.

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Vill inte kommentera

ExxonMobil har uppgett att bolaget följer gällande lagar och regler och att det som huvudregel inte kommenterar pågående utredningar.

Rapporten pekar även ut ett projekt som fått stöd av råvaruhandelsbolaget Vitol. Projektet drogs dock tillbaka redan i november 2024.

Vitol har uppgett att bolaget varken betalade pengar för projektet eller köpte några klimatkrediter från det.

Det tyska systemet för klimatkrediter, UER, har tidigare lyfts fram som ett exempel på hur en reglerad marknad för utsläppskompensation kan fungera.

Projekten administrerades av europeiska myndigheter och kontrollerades av tyska revisionsföretag.

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Gav vilseledande information

En Bloomberg-granskning i maj visade samtidigt att misstänkta projekt hade förekommit i minst nio europeiska länder. I vissa fall ska projekten inte ens ha existerat.

Det tyska miljöorganet pekar särskilt ut det kinesiska företaget Beijing Karbon, som enligt rapporten genom vilseledande uppgifter gav intryck av att projekten var legitima.

Bolaget ska ha varit kopplat till 45 projekt som bedömdes som misstänkta.

Av de 30 projekt där klimatkrediterna har dragits tillbaka är 24 fortfarande föremål för utredning. För de återstående sex projekten har besluten blivit slutgiltiga.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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