Storbolag köpte klimatkrediter i Kina – projekten var fejk

Vill inte kommentera

ExxonMobil har uppgett att bolaget följer gällande lagar och regler och att det som huvudregel inte kommenterar pågående utredningar.

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Rapporten pekar även ut ett projekt som fått stöd av råvaruhandelsbolaget Vitol. Projektet drogs dock tillbaka redan i november 2024.

Vitol har uppgett att bolaget varken betalade pengar för projektet eller köpte några klimatkrediter från det.

Det tyska systemet för klimatkrediter, UER, har tidigare lyfts fram som ett exempel på hur en reglerad marknad för utsläppskompensation kan fungera.

Projekten administrerades av europeiska myndigheter och kontrollerades av tyska revisionsföretag.

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Gav vilseledande information

En Bloomberg-granskning i maj visade samtidigt att misstänkta projekt hade förekommit i minst nio europeiska länder. I vissa fall ska projekten inte ens ha existerat.

Det tyska miljöorganet pekar särskilt ut det kinesiska företaget Beijing Karbon, som enligt rapporten genom vilseledande uppgifter gav intryck av att projekten var legitima.

Bolaget ska ha varit kopplat till 45 projekt som bedömdes som misstänkta.

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Av de 30 projekt där klimatkrediterna har dragits tillbaka är 24 fortfarande föremål för utredning. För de återstående sex projekten har besluten blivit slutgiltiga.

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