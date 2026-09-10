Alla räknar med en räntehöjning från ECB:s sida. Den borde inte komma, menar en chefsekonom. ”En räntehöjning nu är förhastad”.
Chefsekonom: "Förhastat av ECB att höja räntan"
En räntehöjning i nuläget är förhastad, eftersom det bara är energin som driver upp inflationen.
Det menar Aktias chefsekonom Lasse Corin inför den räntehöjning med 0,25 procentenheter till 2,5 procent ”alla” väntar sig att Europeiska centralbanken ECB ska genomföra i dag.
Det är en allmän tro sedan preliminära siffror för euroområdet visade en inflation i augusti på 3,3 procent, att jämföra med ECB:s mål att hålla inflationen kring 2 procent.
Det är i så fall första gången styrräntan höjs sedan ECB började sina sänkningar av den från en nivå på 4 procent för ett par år sedan.
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Ser långsamt sjunkande trend
Analytikerna är eniga om att en räntehöjning kommer nu, men Aktias chefsekonom Lasse Corin menar att beslutet är förhastat och att det inte finns skäl att stirra sig blind på enbart inflationen just nu.
”Det finns annan data som tyder på att ECB kunde vänta”, säger han hos HBL.
Corin pekar på företagens prisförväntningar och på detaljhandel och service, där de finns en långsamt sjunkande trend.
Inflationen handlar framför allt om energisektorn där situationen är ”skrattretande lik” den vi upplevde för fyra år sedan, menar chefsekonomen.
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”ECB skulle kunna vänta”
Skillnaden är att vi då såg energipriser stiga med 100 procent och nu väntar oss att de höjs 15 procent framöver.
”ECB kunde vänta och se åt vilket håll utvecklingen går”, menar Aktias chefsekonom.
Han påminner också om att det inte är ECB:s styrränta som påverkar företag och konsumenters lånekostnader, det är euribor-räntan.
Marknaden och med den euribor har redan prissatt ECB:s väntade räntehöjning torsdag.
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”Kan överraska positivt”
Energin och priset på olja, fossilgas och el är det centrala när det gäller inflationen de närmaste månaderna.
Om det blir fler räntehöjningar under slutet av året menar Lasse är en knepig fråga. Marknaden har eventuellt prissatt en höjning till, konstaterar han.
”Jag tror det är sannolikt att ECB inte höjer så mycket som väntat eftersom alla indikatorer inte är negativa. Tvärtom kan centralbanken överraska positivt och hålla räntenivån lägre än många väntar sig.”
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