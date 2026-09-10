Chefsekonom: "Förhastat av ECB att höja räntan"

Det är en allmän tro sedan preliminära siffror för euroområdet visade en inflation i augusti på 3,3 procent, att jämföra med ECB:s mål att hålla inflationen kring 2 procent.

Det är i så fall första gången styrräntan höjs sedan ECB började sina sänkningar av den från en nivå på 4 procent för ett par år sedan.

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Ser långsamt sjunkande trend

Analytikerna är eniga om att en räntehöjning kommer nu, men Aktias chefsekonom Lasse Corin menar att beslutet är förhastat och att det inte finns skäl att stirra sig blind på enbart inflationen just nu.

”Det finns annan data som tyder på att ECB kunde vänta”, säger han hos HBL.

Corin pekar på företagens prisförväntningar och på detaljhandel och service, där de finns en långsamt sjunkande trend.

Inflationen handlar framför allt om energisektorn där situationen är ”skrattretande lik” den vi upplevde för fyra år sedan, menar chefsekonomen.

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