1 000 nya Patriot-missiler: Så ska Ukraina slå tillbaka

Ukraina kan införskaffa missilerna med ekonomiskt stöd från partnerländer och med finansiering via ett EU-lån.

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Vill akut få missiler ur lager

Chmara lämnade beskedet under ett möte med kontaktgruppen för Ukrainas försvar, det så kallade Ramstein-formatet.

Ramstein-formatet, mer formellt Ukraine Defense Contact Group, är ett internationellt samarbete med mer än 50 länder för att samordna och ge militärt stöd till Ukraina.

Namnet har det fått efter att det första fysiska stormötet hölls på Ramstein-flygbasen i Tyskland.

Det var första gången Chmara deltog i gruppens möten och han gjorde det med nästan lika nye överbefälhavaren Mychajlo Drapatyj, rapporterar Kyiv Independent.

Försvarsministern understryker att det kan ta tid innan missilerna levereras och uppmanar Ukrainas partnerländer att leverera missiler från sina befintliga lager innan vintern.

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