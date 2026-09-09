Ukraina kan nu teckna avtal om cirka 1 000 Patriot-missiler och stärka sitt luftförsvar, med finansiering från partnerländer och via EU-lån.
1 000 nya Patriot-missiler: Så ska Ukraina slå tillbaka
Ukraina förbereder sig nu för att teckna avtal om leverans av cirka 1 000 missiler till luftvärnssystemet Patriot, meddelar försvarsminister Jevhen Chmara.
Ukraina kan införskaffa missilerna med ekonomiskt stöd från partnerländer och med finansiering via ett EU-lån.
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Vill akut få missiler ur lager
Chmara lämnade beskedet under ett möte med kontaktgruppen för Ukrainas försvar, det så kallade Ramstein-formatet.
Ramstein-formatet, mer formellt Ukraine Defense Contact Group, är ett internationellt samarbete med mer än 50 länder för att samordna och ge militärt stöd till Ukraina.
Namnet har det fått efter att det första fysiska stormötet hölls på Ramstein-flygbasen i Tyskland.
Det var första gången Chmara deltog i gruppens möten och han gjorde det med nästan lika nye överbefälhavaren Mychajlo Drapatyj, rapporterar Kyiv Independent.
Försvarsministern understryker att det kan ta tid innan missilerna levereras och uppmanar Ukrainas partnerländer att leverera missiler från sina befintliga lager innan vintern.
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Brådskande för Ukraina
För Ukraina är ett förstärkt luftförsvar en brådskande prioritet eftersom Ryssland fortsätter sina omfattande anfall mot städer och kritisk infrastruktur.
Under föregående natt genomfördes en omfattande attack med missiler och drönare mot Kyiv.
Minst fem människor dödades och 29 skadades vid anfallen som även orsakade kraftiga bränder, skriver Kyiv Independent.
Ukraina vill även ha ytterligare jaktmissiler och bärbara luftvärnssystem för att kunna slå mot kryssningsmissiler och jetdrivna attackdrönare.
”Tillsammans med dussintals ukrainska företag söker vi nu prisvärda och skalbara lösningar, särskilt för att kunna bekämpa jetdrivna Shahed-drönare. Vissa av dessa jaktmissiler genomgår redan stridstester”, uppger försvarsministern.
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EU godkänner nya lån
EU-kommissionen väntas 11 september godkänna den sista delen av årets försvarslån till Ukraina, värt 28,3 miljarder euro.
Finansieringspaketet omfattar ett godkännande för Ukraina att köpa amerikanska PAC-3-jaktmissiler, vilka används i Patriot-system för att försvara sig mot ryska anfall med ballistiska missiler, enligt Kyiv Independent.
EU:s medlemsländer har redan ställt sig bakom Ukrainas begäran, men ett formellt godkännande från unionen kräver ytterligare ett formellt procedursteg vilket då tas 11 september.
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