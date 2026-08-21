Metas vd Mark Zuckerberg har köpt slott i Irland

Tanken är att paret ska tillbringa tid på slottet under besök i Irland, där skatten är låg och den amerikanska techjätten Meta redan har sitt internationella huvudkontor.

Först ut att rapportera om Metabossens slottsaffär var Irish Times och värdet på egendomen uppskattas till mellan 20 och 30 miljoner euro, vilket uppges vara omkring 10 procent av kostnaden för Zuckerbergs superyacht.

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Meta: Zuckerbergs slott ”historiskt hem”

”Mark och hans familj är glada över att fortsätta ta hand om detta historiska hem och ser fram emot att tillbringa tid i Irland”, säger en talesperson för Meta, berättar brittiska The Guardian.

Slottet har tidigare ägts av en tidigare konservativ parlamentsledamot, det byggdes för hans skull och ritades om för en hög summa pengar av arkitekter.

Paret Zuckerberg ska ha landat slottsaffären för några veckor sedan.

Så låg skatt betalar techjätten i Irland

Irland har en bolagsskatt på 12,5 procent för aktiv affärsverksamhet (trading income). För stora internationella företagsgrupper med en global omsättning över 750 miljoner euro gäller dock en global minimiskatt på 15 procent i enlighet med OECD:s regelverk.

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