Studien avslöjar: Så mycket är de ultrarika skyldiga för miljöförstöring

Prislapp för miljöförstöring

Det visar en ny studie som för första gången försöker sätta en prislapp på gruppens klimatpåverkan. Forskarna pekar nu på miljöskatter som ett sätt att låta de största konsumenterna betala en större del av notan.

Forskarna har inte enbart räknat på utsläppen av koldioxid. Analysen omfattar fyra områden – klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, störningar i kväve- och fosforcyklerna samt användningen av färskvatten.

Störst ekonomisk skada orsakar förlusten av biologisk mångfald. Den står för 47–56 procent av den beräknade miljöräkningen. Klimatförändringarna kommer på andra plats med 36–45 procent. Kväve står för ytterligare 6–8 procent, medan vatten och fosfor vardera svarar för mindre än två procent

Studien publicerades i tidskriften Communications Sustainability och det är forskare från nederländska Leiden University och brittiska University of Oxford som ligger bakom vad skadorna faktiskt kostar.