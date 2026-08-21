Räkningen för klimatförändringar och förlorad biologisk mångfald hamnar sällan hos dem som faktiskt orsakar skadan. Nu finns det för första gången en konkret prislapp på elitens konsumtion som leder till miljöförstöring.
Studien avslöjar: Så mycket är de ultrarika skyldiga för miljöförstöring
De rikaste 10 procenten av världens konsumenter orsakar miljöskador för mellan 17 000 och 57 000 miljarder kronor per år, som Dagens PS berättat.
De rikaste tio procentens konsumtion orsakar miljöskador för upp till 5,7 biljoner dollar om året.
Prislapp för miljöförstöring
Det visar en ny studie som för första gången försöker sätta en prislapp på gruppens klimatpåverkan. Forskarna pekar nu på miljöskatter som ett sätt att låta de största konsumenterna betala en större del av notan.
Forskarna har inte enbart räknat på utsläppen av koldioxid. Analysen omfattar fyra områden – klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, störningar i kväve- och fosforcyklerna samt användningen av färskvatten.
Störst ekonomisk skada orsakar förlusten av biologisk mångfald. Den står för 47–56 procent av den beräknade miljöräkningen. Klimatförändringarna kommer på andra plats med 36–45 procent. Kväve står för ytterligare 6–8 procent, medan vatten och fosfor vardera svarar för mindre än två procent
Studien publicerades i tidskriften Communications Sustainability och det är forskare från nederländska Leiden University och brittiska University of Oxford som ligger bakom vad skadorna faktiskt kostar.
Värst i USA
För de tio procent av amerikanerna som konsumerar mest beräknas miljöskadorna motsvara hela 19 000–63 000 dollar per person och år. Det motsvarar omkring 6–20 procent av deras inkomster eller 0,8–3 procent av deras förmögenhet.
USA får också den största sammanlagda miljöräkningen bland länderna som forskarna undersökte.
Rika svenskar släpper ut mycket
Beräkningar som Oxfam Sverige publicerat visar att de tio procent av svenskarna som har högst inkomster står för omkring 23 procent av utsläppen.
Skillnaden blir ännu större i den absoluta toppen.
Sveriges rikaste en procent beräknas ha ett genomsnittligt klimatavtryck på 48 ton per person och år – elva gånger mer än en person i den halva av befolkningen som har lägst inkomster. För den rikaste promillen uppskattas avtrycket till hela 198 ton per person och år.
”Klimatkrisen sätter ett tak för vår konsumtion, och de rika slår igenom taket flera gånger om”, säger Astrid Nilsson Lewis, Oxfam Sverige.
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