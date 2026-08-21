Krig i både Iran och Ukraina, dyrare gödsel och El Niño. FN:s livsmedelsorgan varnar för en kombination som kan leda till stigande matpriser – en utveckling som kan leta sig hela vägen till svenska matkassar.
FN varnar: Maten blir dyrare i vinter – "perfekt storm"
Efter några lugnare månader kan världens matpriser vara på väg upp igen. Bakom utvecklingen finns inte ett enskilt problem, utan flera som råkar inträffa samtidigt.
Kriget i Iran pressar tillgången på olja, diesel och gödsel. Kriget i Ukraina stör spannmålsexporten från Svarta havet. Samtidigt väntas El Niño bjuda på mer extremväder och sämre skördar.
Enligt Máximo Torero, chefsekonom på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, skapar krigen i Iran och Ukraina tillsammans med El Niño en ”perfekt storm” av högre kostnader och lägre skördar.
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Kommer stiga mot slutet av året
Än så länge har matpriserna hållit sig förhållandevis lugna. Enligt Torero lär det dock vara tillfälligt.
Dyrare råolja, brist på diesel och minskade leveranser av gödsel från Gulfregionen driver redan upp lantbrukarnas kostnader. Det tar bara tid innan notan når konsumenterna.
”Överföringen från råvarupriset till det slutliga matpriset tar omkring tre till sex månader”, säger han till Reuters.
Det placerar nästa tydliga prisökning någonstans mot slutet av året.
”Jag räknar med att råvarupriserna kommer att börja stiga mer nu … och matpriserna kommer att börja stiga mot slutet av året, och nästa år kommer de definitivt att stiga mer”, säger Torero.
Varningen gäller den globala livsmedelsmarknaden, men utvecklingen lär märkas även i Sverige. Högre priser på bränsle, energi, spannmål och mineralgödsel leder till ökade kostnader för lantbruk, livsmedelsproduktion och transporter.
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Nästan all export utslagen
Saken blir inte bättre av att läget i Svarta havet har försämrats.
Attacker mot hamnar, fartyg och annan infrastruktur har slagit ut mer än 97 procent av Rysslands och Ukrainas kapacitet att exportera spannmål via Svarta havet och Azovska sjön, enligt Business Day.
Förra säsongen skeppades i genomsnitt 7,2 miljoner ton spannmål varje månad från området. Nu har den civila sjöfarten i praktiken nästan stannat.
Vetepriset har stigit omkring 6,5 procent bara under augusti och ligger ungefär 30 procent högre än för ett år sedan. Länder i Mellanöstern, Afrika och Asien kan tvingas ersätta det förhållandevis billiga spannmålet från Ryssland och Ukraina med dyrare leveranser från bland annat USA och Australien.
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Bönder kan odla mindre
Högre priser på gödsel, diesel och arbetskraft pressar dessutom böndernas marginaler. Enligt CNBC finns en växande oro för att lantbrukare inte ska ha råd att plantera lika mycket som vanligt i vinter.
Det kan i sin tur ge mindre skördar nästa år.
Alternativa transportvägar erbjuder heller ingen enkel räddning. Låga vattennivåer i Donau och Rhen stör sjöfarten, medan järnvägsarbeten försvårar transporterna genom Östeuropa. Även Hormuzsundet, som är centralt för leveranser av energi och gödsel, är blockerat.
Var och en av dessa störningar hade varit besvärlig. När de kommer samtidigt börjar uttrycket ”perfekt storm” kännas mindre som en överdrift och mer som något som kan märkas vid nästa besök i mataffären.
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