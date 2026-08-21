FN varnar: Maten blir dyrare i vinter – "perfekt storm"

Kriget i Iran pressar tillgången på olja, diesel och gödsel. Kriget i Ukraina stör spannmålsexporten från Svarta havet. Samtidigt väntas El Niño bjuda på mer extremväder och sämre skördar.

Enligt Máximo Torero, chefsekonom på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, skapar krigen i Iran och Ukraina tillsammans med El Niño en ”perfekt storm” av högre kostnader och lägre skördar.

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Kommer stiga mot slutet av året

Än så länge har matpriserna hållit sig förhållandevis lugna. Enligt Torero lär det dock vara tillfälligt.

Dyrare råolja, brist på diesel och minskade leveranser av gödsel från Gulfregionen driver redan upp lantbrukarnas kostnader. Det tar bara tid innan notan når konsumenterna.

”Överföringen från råvarupriset till det slutliga matpriset tar omkring tre till sex månader”, säger han till Reuters.

Det placerar nästa tydliga prisökning någonstans mot slutet av året.

”Jag räknar med att råvarupriserna kommer att börja stiga mer nu … och matpriserna kommer att börja stiga mot slutet av året, och nästa år kommer de definitivt att stiga mer”, säger Torero.

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Varningen gäller den globala livsmedelsmarknaden, men utvecklingen lär märkas även i Sverige. Högre priser på bränsle, energi, spannmål och mineralgödsel leder till ökade kostnader för lantbruk, livsmedelsproduktion och transporter.

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