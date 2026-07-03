Arbetsgivarna tröttnar – "De klarar inte grundläggande saker"

Tolv gånger mer ensamma

Enligt Fortune är Gen Z-anställda tolv gånger mer sannolika att känna sig helt avskilda från sina kollegor jämfört med generation X. Sexton gånger mer sannolika att misstro dem.

En av fem har tagit ledigt det senaste året på grund av ensamhet.

Tessa West, psykologiprofessor vid NYU, säger till Fortune att den yngre generationen saknar grundläggande spelregler för arbetsplatsen. Hur man närmar sig en chef. Vilka normer som gäller. Vilken tid man förväntas dyka upp.

Bara 8 procent av rekryterare bedömer att generation Z är redo för arbetslivet.

Var tredje arbetsgivare ersätter juniorjobb med AI

Samtidigt krymper arbetsmarknaden för unga snabbt.

Var tredje arbetsgivare har börjat ersätta entry-level-tjänster med AI, enligt en GMAC-undersökning bland över 600 rekryterare på Fortune 100- och 500-företag. Inom tech är siffran 40 procent.

Sabrina White, senior vice president på GMAC: ”Arbetsgivare sänker inte förväntningarna. De höjer dem.”

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Ingångsarbetsmarknaden är den svagaste på 37 år, enligt Fortune. Andelen arbetslösa som är nya på arbetsmarknaden slog rekord på 13,3 procent i juli 2025.

Entry-level-jobb har minskat med 35 procent sedan 2023, enligt CNBC.

En Stanford-studie visar att anställningen bland 22-25-åringar i AI-exponerade roller sjunkit 13 procent sedan 2022.

Patrick Joyce, chefekonom på Almega: ”AI tar över de arbetsuppgifter som ofta ligger på mer juniora medarbetare. Det gynnar erfarna men kan försvåra inträdet för unga.”

Nästan nio av tio av årets nyexaminerade uppger att de oroar sig för att AI ska ersätta deras framtida roller. Förra året var siffran 64 procent.

Sverige sticker ut

Svensk data gör bilden mörkare. Enligt forskaren Nima Sanandaji vid Näringslivets Skolforum betonar bara 15,8 procent av svenska ungdomar under 29 år vikten av att lära barn hårt arbete.

I USA är siffran 66,4 procent.

ManpowerGroups Talent Shortage Survey visar att 76 procent av svenska företag inte hittar rätt kompetens. Nästan hälften av Gen Z-anställda funderar på att byta jobb inom sex månader.

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En Bliwa-undersökning visar att var fjärde svensk i åldern 20-34 lämnade sin anställning det senaste året. Vanligaste skälet: trivs inte, vill göra något annat.

Trumfkortet

Deloittes globala rapport med 22 500 respondenter i 44 länder visar en annan bild. Tre av fyra i generation Z använder redan AI dagligen i sitt arbete. 76 procent vill nå ledarpositioner, men på egna villkor. Genom kompetensbyggande och meningsfullhet. Inte genom att klättra på en stege de inte tror på.

I Storbritannien ökade Gen Z-anställningar i bygg och hantverk med 16,8 procent i januari 2026. Tre gånger snabbare än äldre generationer. Unga söker sig till yrken som känns AI-säkra och ger pengar direkt.

MIT-forskaren Andrew McAfee varnar i Fortune för att företag som automatiserar bort alla juniorjobb skjuter sig själva i foten: ”Hur ska människor lära sig jobbet om inte genom att faktiskt arbeta?”

Dubbelkrisen

Arbetsgivare ifrågasätter deras grundkompetens. AI krymper antalet instegsjobb. De är ensammare på jobbet än någon generation före dem.

Men 76 procent av svenska företag kan inte hitta rätt kompetens. Och generation Z är den enda pipeline som finns.

Frågan är inte längre om Gen Z är anställningsbara. Frågan är om arbetsgivarna har råd att låta bli.

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Dagens PS har tidigare rapporterat om fenomenet med den ”oanställningsbara generationen”.

FAKTARUTA: Generationerna

Generation Födda Ålder 2026 Baby boomers 1946-1964 62-80 Generation X 1965-1980 46-61 Millennials (Gen Y) 1981-1996 30-45 Generation Z 1997-2012 14-29 Generation Alfa 2013- 13 och yngre

Generation Z är den första generationen som vuxit upp helt med internet och sociala medier. Deras formativa år präglades av finanskrisen, klimatkrisen och covid-19. De är den mest utbildade generationen hittills och väntas utgöra en tredjedel av den globala arbetskraften till 2030.