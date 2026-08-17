Trump hotar att bomba sin allierade Oman om de är "i vägen"

Har central roll i Hormuzsundet

Oman har en central roll i försöken att lösa konflikten kring Hormuzsundet. Iran och Oman arbetar med en överenskommelse om nya farleder genom det strategiskt viktiga sundet, där Iran uppger att ett avtal närmar sig, enligt Associated Press.

USA har tidigare sagt att ett avtal mellan Iran och Oman skulle kunna öppna vägen för att återuppta den kommersiella sjöfarten. En amerikansk tjänsteman sade till Reuters under söndagen att Washington väntade sig ett avtal snart och att USA då skulle häva blockaden av iranska hamnar.

Enligt Kpler-data som Reuters tagit del av passerade fem handelsfartyg genom Hormuzsundet på lördagen. På söndagen passerade inga handelsfartyg alls. Helgen före var siffran 31. Oljepriset stiger på måndagen och närmar sig 90 dollar per fat.

”De är bra pokerspelare”

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I intervjun med Fox News bekräftade Trump också att USA har en bakkanal till Irans revolutionsgarde. Någon brådska att nå ett avtal har han inte.

”Jag har ingen tidsplan. Jag har ingen brådska. De är bra pokerspelare, men de håller på att dö”, säger Trump i intervju med Fox News.

Iran förnekar dock att det pågår några förhandlingar.

”Inga förhandlingar har förts mellan USA och oss i nuläget… Qatar och Pakistan förmedlar budskap mellan parterna och står i kontakt med oss, men detta innebär inte förhandlingar”, säger Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi till CNBC.

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