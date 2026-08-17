Nya belägg: Putin försökte skapa kaos i det lilla landet

När Moldavien gick till val förra året försökte Ryssland styra resultat till sin fördel. Operationen lyckades inte fullt ut, men faran är inte över, menar experter.
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Ryssland genomförde en omfattande operation för att påverka Moldaviens val och försvaga landets västvänliga regering.
Det visar en granskning av tusentals dokument, intervjuer med moldaviska myndigheter och personer som deltagit i den ryska operationen samt uppgifter från europeiska och amerikanska underrättelsekällor.
Kampanjen omfattade bland annat röstköp, propaganda, cyberattacker och träningsläger för personer som skulle kunna skapa våld och kaos, rapporterar The New York Times som står för granskningen.
Har närmat sig EU
Moldavien, med omkring tre miljoner invånare, har blivit en central punkt i Kremls försök att behålla inflytandet över tidigare sovjetrepubliker.
Landets president Maia Sandu och hennes regering har gjort ett närmande till EU till en central politisk målsättning, vilket gjort regeringen till ett mål för Moskva.
Inför parlamentsvalet 2025 etablerade ryska operatörer bland annat träningsläger i Serbien, Bosnien och Ryssland. Deltagarna fick lära sig att bryta igenom polisavspärrningar, hantera drönare och genomföra sabotage och mordbrand.
I ett läger i Serbien fick deltagarna omkring 400 dollar för en tre till fyra dagar lång utbildning.
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Försökte påverka väljare
Samtidigt byggdes ett omfattande nätverk för att påverka väljare genom pengar. Operationen kopplades till den moldaviske oligarken Ilan Shor, som bor i Ryssland.
Dokument visar att över 150 000 moldaver rekryterades till olika aktiviteter. Rekryterna fick bland annat betalt för att sprida budskap på sociala medier och delta i organiserade protester mot Sandu och Moldaviens EU-närmande.
Även den ortodoxa kyrkan utnyttjades. Hundratals moldaviska präster reste till Ryssland och erbjöds omkring 1 000 dollar för att påverka sina församlingar inför EU-omröstningen och propagera mot regeringens västvänliga politik.
På valdagen i september 2025 sammanföll insatserna. Ryska hackare hade tagit sig in i Moldaviens centrala valkommission samtidigt som personer som utbildats i Ryssland och på Balkan förberedde sig för att skapa oroligheter.
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Lyckades inte vinna valet
Moldaviska myndigheter lyckades dock stoppa delar av operationen.
Hundratals personer greps eller utsattes för husrannsakan och cyberattackerna kunde avvärjas med hjälp av västliga samarbetspartner. Sandus parti vann valet med drygt 50 procent av rösterna.
Trots nederlaget har Ryssland fortsatt sin press mot Moldavien. Ryska attacker mot energiinfrastruktur i regionen har bland annat orsakat störningar i landets elförsörjning.
Moldaviska myndigheter bedömer att Kremls strategi är långsiktig och att försöken att destabilisera landet kommer att fortsätta.
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