Nya belägg: Putin försökte skapa kaos i det lilla landet

Kampanjen omfattade bland annat röstköp, propaganda, cyberattacker och träningsläger för personer som skulle kunna skapa våld och kaos, rapporterar The New York Times som står för granskningen.

Har närmat sig EU

Moldavien, med omkring tre miljoner invånare, har blivit en central punkt i Kremls försök att behålla inflytandet över tidigare sovjetrepubliker.

Landets president Maia Sandu och hennes regering har gjort ett närmande till EU till en central politisk målsättning, vilket gjort regeringen till ett mål för Moskva.

Inför parlamentsvalet 2025 etablerade ryska operatörer bland annat träningsläger i Serbien, Bosnien och Ryssland. Deltagarna fick lära sig att bryta igenom polisavspärrningar, hantera drönare och genomföra sabotage och mordbrand.

I ett läger i Serbien fick deltagarna omkring 400 dollar för en tre till fyra dagar lång utbildning.

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