Den oanställningsbara generationen – ”Vi kan inte anställa dem” 

Generation Z
Det finns det en djup spricka mellan vad unga värderar och vad arbetsgivare faktiskt söker (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

De älskar självomsorg, hatar hets och söker mening i det de gör. Men cheferna vill något helt annat.

De har kallats den lata generationen

De är svårare att anställa, saknar de grundläggande egenskaper som behövs i arbetslivet, de kommer sent, klär sig olämpligt och har dålig kommunikationsförmåga. 

Därtill menar 20 procent av arbetsgivarna att “Gen Z” har svårt att hantera arbetsbelastningen. Detta enligt Fortune

Nu kan en ny studie avslöja en krock mellan Generation Z och deras framtida arbetsgivare, en krock som kan förklara varför många unga just nu kallas ”oanställningsbara”.

Två helt olika världar

Enligt en ny studie från Becoming You Labs finns det en djup spricka mellan vad unga värderar och vad arbetsgivare faktiskt söker.

Över 77 000 personer har deltagit i företagets värderingstest The Values Bridge. Resultatet jämfördes sedan med en undersökning av 2 100 rekryterande chefer inom bland annat tech, finans och konsultbranschen.

Det hela kokades ner till följande: Gen Z:s värderar självomsorg, äkthet och att hjälpa andra högst. 

Chefernas topp tre? Prestation, lärande och hårt arbete.

När forskarna jämförde resultaten visade det sig att bara två procent av Gen Z delar sina chefers prioriteringar.

”Det här förklarar exakt varför vi inte kan anställa dem”, sa en vd som deltog i studien.

”Vi anställer två eller tre nya läkare för varje pensionerad – och de säger till oss att vi inte ska förvänta oss att de arbetar hårt, för livet som kardiolog är inte vad det en gång var”, sa en annan. 

”Gamla människor hatar unga”

Unga själva ser problemet från ett helt annat håll.

”Varför skulle vi vilja leva efter Boomer-värderingar när deras värderingar förstörde världen?”, sa en nyutexaminerad student på TikTok. 

En annan tillade: ”Gamla människor hatar unga eftersom våra liv bevisar att deras var bortkastade. Jag tänker inte ligga på dödsbädden och önska att jag hade jobbat mer”. 

Författaren till studien, Suzy Welch, är inte förvånad över kollisionen.

”Jag har sett den byggas upp i åratal – i klassrum och styrelserum. Företag är frustrerade. Unga är frustrerade”, skriver hon i en artikel i CNBC

Gen Z
Gen Z är lata, klär sig olämpligt och har bristande motivation. Eller? (Foto: Unsplash)

Tre råd till en ”oanställbar” generation

Frågan är hur unga ska navigera i en arbetsmarknad där deras värderingar inte passar in?

Welch, som undervisar vid NYU Stern School of Business, ger tre råd: 

För det första: Var ärlig mot dig själv om pengar.

”Man kan inte fatta hållbara karriärbeslut utan att vara ärlig om hur mycket pengar man vill ha”, skriver hon.

För det andra: Sök eller starta företag som delar dina värderingar. Det finns organisationer som prioriterar välmående, autenticitet och samhällsnytta – men konkurrensen om jobben där är hård.

Och till sist: Gör en tidsbegränsad deal med dig själv. Om du behöver inkomst men vill leva enligt dina värderingar längre fram, kan du välja att under en period – kanske tio år – fokusera på karriär och prestation.

En värderingskrock som formar framtiden

Klyftan mellan generationer verkar inte minska.

Samtidigt hotar AI att ersätta många av de enklare jobben, vilket gör situationen ännu svårare för unga som vill ha balans och mening i arbetet.

”Hur mycket du lever efter dina värderingar är ett av de mest avgörande valen i livet”, skriver Welch.

Och i den nya ekonomin kan just det valet avgöra om du får ett jobb – eller inte.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

