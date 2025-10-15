Den oanställningsbara generationen – ”Vi kan inte anställa dem” 

De har kallats den lata generationen.

De är svårare att anställa, saknar de grundläggande egenskaper som behövs i arbetslivet, de kommer sent, klär sig olämpligt och har dålig kommunikationsförmåga.

Därtill menar 20 procent av arbetsgivarna att “Gen Z” har svårt att hantera arbetsbelastningen. Detta enligt Fortune.

Nu kan en ny studie avslöja en krock mellan Generation Z och deras framtida arbetsgivare, en krock som kan förklara varför många unga just nu kallas ”oanställningsbara”.

Två helt olika världar

Enligt en ny studie från Becoming You Labs finns det en djup spricka mellan vad unga värderar och vad arbetsgivare faktiskt söker.

Över 77 000 personer har deltagit i företagets värderingstest The Values Bridge. Resultatet jämfördes sedan med en undersökning av 2 100 rekryterande chefer inom bland annat tech, finans och konsultbranschen.

Det hela kokades ner till följande: Gen Z:s värderar självomsorg, äkthet och att hjälpa andra högst.

Chefernas topp tre? Prestation, lärande och hårt arbete.

När forskarna jämförde resultaten visade det sig att bara två procent av Gen Z delar sina chefers prioriteringar.

”Det här förklarar exakt varför vi inte kan anställa dem”, sa en vd som deltog i studien.

”Vi anställer två eller tre nya läkare för varje pensionerad – och de säger till oss att vi inte ska förvänta oss att de arbetar hårt, för livet som kardiolog är inte vad det en gång var”, sa en annan.