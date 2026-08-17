Studie: Det avgör om forskning lönar sig

Detta visar internationell forskning i 44 länder där forskarna tittat på hur forskning och utveckling (FoU) påverkar den finansiella stabiliteten, berättar EFN och uppger att resultatet visar att investeringar i forskning och utveckling har en tydlig positiv effekt och minskar den ekonomiska stressen.

Förklaringen till det, enligt dessa rön, är att produktiviteten ökar vilket driver upp tillväxten och ger ett bättre skydd mot ekonomiska störningar.

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Då får anslagen till forskning motsatt effekt

Om forskningsanslagen ökar de totala utgifterna ökar dock de finanspolitiska riskerna, framgår det.

Med en högre skuldsättning och mindre budget ökar hotet om finansiell instabilitet, vilket kan leda till att satsningarna på forskning neutraliseras.

Forskarna rekommenderar emellertid inte stater att dra ner på bidragen till forskning utan anser tvärtom att det bör ha hög prioritet i budgetarbetet.

Alternativt kan det offentliga uppmuntra till privata investeringar i forskning och utveckling, exempelvis genom skatteincitament, och på så vis undvika att de offentliga utgifterna drar i väg.

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