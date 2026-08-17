Nvidia-chip hittat i rysk kryssningsrobot trots sanktionerna

Enligt GUR kan hårdvaran användas för att identifiera och följa mål med hjälp av maskinseende. Den kan därmed vara en del av robotens autonoma funktioner. Golem beskriver S-71M som ett luftburet vapensystem med optiska sensorer och hårdvara för målidentifiering och -utvärdering.

Är inte till för militära bruk

Det uppseendeväckande är inte att det handlar om Nvidias mest avancerade AI-chip. Jetson Orin är i grunden en kommersiell plattform utvecklad för bland annat robotik, autonoma system och så kallad edge computing. Nvidia uppger själv att Orin-serien är avsedd för bland annat datorseende och autonoma maskiner.

Nvidia lämnade den ryska marknaden efter invasionen av Ukraina 2022. Den aktuella komponenten började dessutom produceras först efter att bolaget dragit sig tillbaka.

Golem bedömer därför att modulen måste ha nått Ryssland via andra försäljnings- eller återförsäljningskanaler.

”Begagnade Jetson-enheter finns tillgängliga genom många återförsäljarkanaler”, säger en Nvidia-talesperson enligt Golem.