Ett Nvidia-chip har hittats i vraket av en rysk kryssningsrobot enligt Ukrainas underättelsetjänst, trots sanktionerna mot Ryssland.
Nvidia-chip hittat i rysk kryssningsrobot trots sanktionerna
Det ukrainska militärunderrättelsetjänsten GUR uppger att man har hittat ett Nvidia Jetson Orin NX 16GB-modul i den ryska roboten S-71M, rapporterar tyska IT-tidningen Golem.de. Komponenten ska ha ingått i robotens system för optisk målsökning.
Enligt GUR kan hårdvaran användas för att identifiera och följa mål med hjälp av maskinseende. Den kan därmed vara en del av robotens autonoma funktioner. Golem beskriver S-71M som ett luftburet vapensystem med optiska sensorer och hårdvara för målidentifiering och -utvärdering.
Är inte till för militära bruk
Det uppseendeväckande är inte att det handlar om Nvidias mest avancerade AI-chip. Jetson Orin är i grunden en kommersiell plattform utvecklad för bland annat robotik, autonoma system och så kallad edge computing. Nvidia uppger själv att Orin-serien är avsedd för bland annat datorseende och autonoma maskiner.
Nvidia lämnade den ryska marknaden efter invasionen av Ukraina 2022. Den aktuella komponenten började dessutom produceras först efter att bolaget dragit sig tillbaka.
Golem bedömer därför att modulen måste ha nått Ryssland via andra försäljnings- eller återförsäljningskanaler.
”Begagnade Jetson-enheter finns tillgängliga genom många återförsäljarkanaler”, säger en Nvidia-talesperson enligt Golem.
”Kan indikera” användning av AI
Bolaget framhåller att det inte kan övervaka produkter efter försäljning, men att det kommer att agera om kunder bryter mot USA exportregler.
Tom’s Hardware har gått igenom vad Jetson Orin NX faktiskt gör och hur den kan användas i roboten. Enligt den ukrainska underrättelsetjänsten är modulen kopplad till ett elektrooptiskt system och kan användas för bildbehandling under robotens slutfas.
”Användningen av denna komponent kan tyda på användning av tekniker för artificiell intelligens i roboten”, skriver den ukrainska underrättelsetjänsten GUR.
Enligt Techradar uppger Ukrainas underrättelsetjänst uppger att man har identifierat hela 5 816 utländsktillverkade komponenter i 202 ryska vapensystem.
Det handlar om kryssningsrobotar, ballistiska robotar, drönare och pansarfordon. Bland komponenterna finns Nvidia, men också produkter från bland andra Texas Instruments och japanska TDK.
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