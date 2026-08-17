Japan gör sig redo att skjuta upp en raket mot Mars i höst, landa på månen Phobos, samla in material och föra tillbaka det till jorden 2031. Materialet ska analyseras och ge svar på om vi kan bosätta oss på Mars eller dess månar.
Japan åker till Mars efter 30 år – utreder bosättning på månen
Det blir första gången ett prov hämtas från Marssystemet, och första gången på runt 28 år som en japansk farkost beger sig dit, enligt den japanska rymdstyrelsen Jaxa.
Uppskjutningen sker med en H3-raket från Tanegashima, sedan ska en fransk-tysk rover vid namn Idefix åka med ner till ytan och dokumentera, enligt The Japan Times.
För en läsare på finanssidorna är den vetenskapliga jakten på vatten och organiska ämnen bara halva historien. Den andra halvan handlar om pengar.
Från prestige till råvarujakt
Som Dagens PS tidigare rapporterat satsar bolag på att bryta kritiska mineraler i rymden när de blir svårare att få tag på här hemma. Prover från uppdrag som detta hjälper till att kartlägga vilka möjligheter som finns att terraforma Mars, utveckla rymdtrafik och avhjälpa behovet av kritiska mineraler på jorden.
Den privata finansieringen i rymdsektorn steg 48 procent till 12,4 miljarder dollar, cirka 117, 6 miljarder kronor, under 2025, enligt investeringsföretaget Seraphim Space. Hela marknaden väntas överskrida tusen miljarder dollar inom några år.
PS analys
MMX är i grunden ett forskningsuppdrag, men varje prov som kommer hem gör resursjakten mindre teoretisk och lättare att prissätta.
Den som är intresserad av att gå in som ägare eller investerare i rymdbolag bör dock räkna kallt på kassaflödet. De flesta renodlade rymdbolag bränner nämligen pengar långt innan de tjänar dem.
Svenska sparare når generellt rymdtemat via breda fonder såsom BlackRocks nya rymd-ETF, AAC Clyde Space, Ovzon och GomSpace. Även rymdturismen mognar, från miljardärernas första resor till stratosfärsballonger för sjusiffriga belopp.
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