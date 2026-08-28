Äntligen – Toyotas ikon tillbaka efter 20 års dvala

Nu är det åttonde generationens Celica som uppges stunda, mer än 20 år efter att modellen försvann hos återförsäljarna.

Autocar skriver att det är det troliga nästa steget i den japanska tillverkarens ambition att väcka liv i vad som kommit att kallas ”de tre bröderna”: Supra, MR2 och Celica.

Efter att Supra återupplivades genom ett samarbete med BMW för flera år sedan, och planerna nu tar form för en återkomst MR2, väntas Celica bli nästa modell att återupplivas.

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Fyrhjulsdrift bekräftat, eventuellt 400 hk-motor

Den nya Celican uppges få fyrhjulsdrift och en ny 2,0-liters turbofyra med beteckningen G20E. Enligt Autocar är det samma motorfamilj som Toyota utvecklar för flera kommande sportbilar.

Hur mycket effekt Celican får är däremot fortfarande oklart. Motor1 har rapporterat om ett mål på omkring 400 hästkrafter för G20E, men det är inte en bekräftad siffra för produktionsbilen. Toyota har inte heller bestämt vilken typ av hybridsystem som ska användas. Enligt Autocar övervägs både vanlig hybrid och laddhybrid.

Det finns samtidigt tecken på att Toyota vill ge bilen en tydligare koppling till motorsporten. En prototyp har testats i Portugal inför det nya WRC-reglementet som träder i kraft 2027. Motortrend har kopplat testbilen till den kommande Celican, även om Toyota inte har bekräftat att det faktiskt rör sig om en rallyversion av modellen.

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Även G20E-motorn har redan börjat synas i Toyotas utvecklingsarbete. Top Gear har fått köra en testbil med motorn monterad bakom kupén och rapporterar om en effekt på omkring 400 hästkrafter. Placeringen är relevant eftersom samma motor väntas användas i den kommande MR2, medan Celican enligt de nuvarande uppgifterna får motorn fram.

Någon färdig produktionsbil har Toyota ännu inte visat upp, och det är därför fortfarande för tidigt att säga exakt hur Celican kommer att se ut eller vilka specifikationer den får. Men om uppgifterna stämmer pekar det mot en betydligt modernare tolkning av modellen än en enkel återkomst med retrodesign.

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