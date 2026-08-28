Spionshejk äger 49 procent av Trumps nya bank

Det bolaget äger 49 procent av WLTC Holdings – holdingbolaget bakom World Liberty Trust Company, alltså Trumpfamiljens kryptobolag, enligt Wall Street Journal. Ett bolag knutet till Trumpfamiljen äger 38 procent av bolaget, enligt WSJ.

Tillstånd att starta bank

Den amerikanska bankmyndigheten OCC gav den 14 augusti World Liberty Trust Company ett villkorat preliminärt godkännande för att etablera en nationell trustbank. Planen är att banken ska hantera utgivning, inlösen och förvaring av World Libertys stablecoin USD1.

Enligt Wall Street Journal låg Sheikh Tahnoon bin Zayed al Nahyan tidigare bakom en investering på 500 miljoner dollar i World Liberty Financial i utbyte mot 49 procent av bolaget.

Som av en händelse fick Förenade arabemiraten strax därefter tillåtelse att köpa de mest avancerade mikrochippen från AI-jätten Nvidia.