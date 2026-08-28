Spionshejken Tahnoon bin Zayed äger 49 procent av Trumpfamiljens nya kryptobank, som ska hantera stablecoinen USD1.
Spionshejk äger 49 procent av Trumps nya bank
Sheikh Tahnoon bin Zayed al Nahyan, Förenade arabemiratens nationella säkerhetsrådgivare och bror till landets president, står tillsammans med andra investerare bakom bolaget StringZ Holding.
Det bolaget äger 49 procent av WLTC Holdings – holdingbolaget bakom World Liberty Trust Company, alltså Trumpfamiljens kryptobolag, enligt Wall Street Journal. Ett bolag knutet till Trumpfamiljen äger 38 procent av bolaget, enligt WSJ.
Tillstånd att starta bank
Den amerikanska bankmyndigheten OCC gav den 14 augusti World Liberty Trust Company ett villkorat preliminärt godkännande för att etablera en nationell trustbank. Planen är att banken ska hantera utgivning, inlösen och förvaring av World Libertys stablecoin USD1.
Enligt Wall Street Journal låg Sheikh Tahnoon bin Zayed al Nahyan tidigare bakom en investering på 500 miljoner dollar i World Liberty Financial i utbyte mot 49 procent av bolaget.
Som av en händelse fick Förenade arabemiraten strax därefter tillåtelse att köpa de mest avancerade mikrochippen från AI-jätten Nvidia.
Avlyssnat politiska motståndare
Shejken är en av Mellanösterns mäktigaste män, och kallas för ”spionshejken” enligt medier som WSJ och CNBC. Som nationell säkerhetsrådgivare har han kontroll över State Security Agency (SSA), diktaturens motsvarighet till CIA. Han är också ordförande i Abu Dhabis investeringsfond, med 1,1 biljoner dollar i kapital.
Det är en mycket kontroversiell figur, Wikipedia listar bland annat brott mot EU:s sanktioner mot Syriens president Bashar al-Assad, avlyssning av politiska motståndare inom ramen för Project Raven, uppgörelser om att sälja vidare Rysslands Sputnik-vaccin mot covid-19 till fattiga länder fast betydligt dyrare, muthärvan Qatargate och smutskastningskampanjer mot Qatar och Muslimska brödraskapet.
”Hur många röda flaggor?”
Det nya upplägget har väckt frågor om intressekonflikter i USA, som Trumpadministrationen avfärdar.
”President Trump agerar bara i den amerikanska allmänhetens bästa”, uppgav Vita husets talesperson Anna Kelly på frågor om saken.
Andra är desto mer upprörda.
”Hur många röda flaggor behöver vi? Trump säljer ut vår nationella säkerhet i utbyte mot att maximera sin egen förmögenhet”, säger Kathleen Clark, professor i juridik och tidigare etikjurist för staden Washington, D.C enligt WSJ.
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