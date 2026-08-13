Den unga biltillverkaren Lucid fullkomligen blöder pengar. På pappret låter det vi vet om nya Cosmos imponerande, men frågan är om det räcker för att få bolaget på rätt köl.
Lucid tappar miljoner per bil – kan Cosmos bli räddningen?
Dagens PS har flitigt rapporterat om den svajiga fordonsbranschen. Bland annat är det jätten Volkswagen som kämpar med röda siffror, och i framtidsplanerna siktas både stora avyttringar och massavsked.
Koncernens storlek gör den svårstyrd och när krisen började skymta så hann man inte justera kurs i tillräcklig tid.
Men också för minstingarna i fordonsbranschen är det kämpigt. Tidigare i veckan skrev vi om amerikanska Lucid Motors, som med sina totalt två modeller – Air och Gravity – förlorar ungefär 2,9 miljoner kronor per såld bil.
Felet, skriver man i The Autopian, ligger inte i bilarna. De rosas friskt på olika håll, och i vissa fall beskrivs de båda som de tekniskt bästa i respektive kategori.
”Det går inte att ifrågasätta Lucids tekniska kompetens, men det räcker inte. Att utveckla, marknadsföra, sälja och leverera bilar är komplicerat, och att ha en fantastisk bil är bara början. Att vara en framgångsrik biltillverkare innebär att få alla delar att fungera, och det har Lucid ännu inte lyckats med.”
Därför är Cosmos intressant
Någon gång under nästa år lanseras Lucids SUV Cosmos, än är många detaljer okända. Car and Driver skriver dock att modellen kommer att dela plattform med ytterligare en kommande SUV, men att Cosmos kommer att vara den mer sportiga versionen.
Några få journalister har fått se bilen men fotografering har varit förbjudet då. Inside EVs Suvrat Kothari beskriver Cosmos som en mer kompakt tolkning av Gravity, med coupéliknande taklinje och en mycket aerodynamisk kaross med ett luftmotstånd på 0,22.
Cosmos får också Lucids nya Atlas-drivlina, som är betydligt mindre och lättare än tidigare motorer. AWD-versionen ska dessutom klara 0–96 km/h på omkring 3,5 sekunder.
Frånpriset i USA verkar landa någonstans omkring 50 000 dollar, motsvarande ungefär 477 000 kronor.
Tar sig längre än Tesla, räcker det?
Lucid, som stoltserat med svårbräckta siffror i räckvidd för Air och Gravity, har dock varit hemlighetsfulla kring hur långt Cosmos ska kunna köra på en laddning.
Men under en tv-intervju med CNN ska vd:n Silvio Napoli nyligen ha skvallrat om att det för Cosmos rör sig om en preliminär räckvidd om 400 miles (cirka 640 km) per laddning.
Varken Tesla Model Y eller Rivian R2, vilka spås blir de närmsta konkurrenterna, är i närheten. Model Y Premium med bakhjulsdrift når som mest cirka 574 kilometer, medan Rivian R2 Performance ligger på motsvarande 531 kilometer, konstaterar Kothari i en senare artikel.
Det återstår att se om den preliminära räckvidden håller för att WLTP-klassas – och även då krävs det, som nämnt tidigare, mer än en riktigt bra bil för att bli en lyckad biltillverkare.
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