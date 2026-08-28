543 miljoner euro till tre raketbolag – Sverige står inte på listan

Grannarna får skjuta upp

Spectrum ska lyfta från Andøya i Norge. RFA One skjuts upp från SaxaVord på Shetlandsöarna och Miura 5 från rymdbasen i Franska Guyana, enligt Electronics Weekly.

Esrange utanför Kiruna finns inte med bland uppskjutningsplatserna i något av de tre kontrakten. Sverige finns inte heller med bland de länder ESA räknar upp som finansiärer.

Deadline 2027, sedan 2028

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Villkoren är hårda. Bolagen ska klara en uppskjutning till omloppsbana senast 2027, och därefter visa en kapacitetshöjning genom en ny flygning senast 2028.

Minst 40 procent av kostnaden för den uppgraderingen ska vara privat kapital. Anbuden lämnades in före april i år, och kontrakten löper över tre år.

Inget bolag är i mål än

Programmet sjösattes för att Europa ska ha ett alternativ till Ariane 6 på plats före 2030, och ett som inte hänger på en enda operatör, framgår av ESA:s beskrivning av programmet.

Samtliga tre bolag utlovade ursprungligen sina första flygningar till omloppsbana under 2026. Ingen av dem har kommit dit ännu.

Kontrakten är därför konstruerade som en trappa: bolagen låser upp pengarna först när de passerat varje milstolpe. Ingen får hela summan i förskott.

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”Nu är det upp till utmanarna”

Sammanlagt har ESA öronmärkt över 900 miljoner euro för hela programmet, ett åtagande som medlemsländerna skruvade upp vid ministermötet i Bremen i november 2025.

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”Den här milstolpen sätter igång European Launcher Challenge och uppmuntrar konkurrens mellan europeiska uppskjutningsleverantörer”, säger Géraldine Naja, ESA:s direktör för rymdtransport.

Hennes kollega Lucia Linares, chef för strategi och institutionella uppskjutningar, är rakare:

”Nu är det upp till utmanarna att bevisa att de kan leverera pålitliga uppskjutningstjänster för Europa.”

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Därför byggs det överhuvudtaget

Programmet finns för att Europa ska sluta vara beroende av utländska raketer för att få upp sina egna satelliter, skriver Euronews. Det handlar om väderdata, navigation, bredband och de tidssignaler som bankernas och betalsystemens klockor hänger på.

Fem bolag förvaldes i juli 2025. Tre av dem har nu kontrakt, och förhandlingarna med franska Maiaspace väntas vara klara inom några veckor.

För PLD Space går pengarna till två saker: att skala upp antalet Miura 5-uppskjutningar fram till 2030, och att bygga en kraftigare version som klarar tyngre laster, längre banor och landning med motorkraft. Det sista är första steget mot återanvändbara steg, samma princip som gjort de amerikanska raketerna billiga.

Franska Air & Cosmos beskriver kontraktsdagen som startskottet för konkurrensen mellan Europas framtida bärraketer.

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Svenska satellitkunder får under tiden fortsätta boka plats hos någon annan.

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