Hur många fysiska reglage behöver en modern bil egentligen? Enligt Hyundai är svaret nio. Nya Tucson får en helt ny interiör, ett nytt infotainmentsystem och ett betydligt kantigare utseende.
Hyundai om magiska talet: Nya Tucson ska ha nio stycken
Det är slut på liknelserna med de ryska matrjosjka-dockorna, menar man från Hyundais håll. Moderna bilar ska ha enkla system för att navigera bilens vanliga funktioner, inte menyer som gömmer sig i menyer.
Trenden att peta in varenda reglage i bilens pekskärm har försiktigt börjat vända. Att NCAP-testerna numera kräver att vissa funktioner ska kunna styras via fysiska reglage har säkerligen hjälpt tillverkarna åt rätt håll.
Men frågan är bara var den magiska gränsen går? Hur många analoga knappar och vred ska en bil ha?
När nya Tucson nu visas upp har den koreanska tillverkaren landat i vad som tycks vara det magiska talet: Nio.
Det är enligt Hyundais designchef Simon Loasby det bästa antalet för de funktioner som används regelbundet och som föraren ska kunna justera utan att behöva ta blicken från vägen.
”Vi tror att nio är det bästa antalet för regelbundna interaktioner. Alla är fysiska knappar och kommer att förbli det, eftersom det är saker jag vill kunna justera utan att titta bort från vägen”, säger Loasby i en intervju med brittiska Auto Express.
Exakt vilka nio funktioner det handlar om har Hyundai däremot inte specificerat.
Helt ny interiör – och ultrasmart AI
I övrigt får nya Tucson en helt ny kupé. Instrumentpanelen är horisontell och utformad för att ge ett luftigare och rymligare intryck.
I centrum sitter en stor pekskärm, med raden av fysiska reglage direkt under. Framför föraren finns samtidigt en smal förardisplay som placerats ovanför ratten.
Infotaimentsystemets mjukvara blir tillverkarens senaste: Pleos Connect, som vi tittade lite närmre på i våras.
När Pleos presenterades berättade Hyundai att röstassistenten Gleo ska kunna agera hjälpsam medpassagerare och ska förstå kontext och kommandon med flera uppgifter: Om någon i baksätet ber om sätesvärme, då ska Gleo kunna räkna ut utifrån var rösten kommer ifrån, vilket säte som ska värmas.
I mittkonsolen finns dubbla trådlösa laddningsplattor och fästen för Hyundais tillbehörssystem Luggage AddGear.
Hyundai uppger dessutom att nya Tucson erbjuder klassledande innerutrymmen, bland annat med mer takhöjd för passagerarna i baksätet.
Hejdå mjuka kurvor
Bilens största förändring syns ändå utifrån.
Dagens Tucson har ett relativt mjukt och avrundat formspråk. Den nya modellen är betydligt mer upprätt, kantig och muskulös – med drag som snarare för tankarna till en terrängbil.
Designen följer Hyundais nya formspråk Art of Steel, där skarpa och skulpterade ytor inspireras av hur stål böjs och reflekterar ljus.
Fronten får ett H-format ljusmotiv med en ljusramp över hela bilens bredd och vertikala varselljus. Huvudstrålkastarna har flyttats ner i stötfångaren, på varsin sida om en silverfärgad hasplåt.
Kraftigt markerade hjulhus och kontrasterande plastdetaljer förstärker det robusta uttrycket.
Nya Tucson mäter 1 905 millimeter på bredden och 1 685 millimeter på höjden, med en hjulbas på 2 785 millimeter.
Några detaljer om de europeiska drivlinorna är ännu inte bekräftade. Precis som i dagens modell väntas Tucson erbjudas som mildhybrid, fullhybrid och laddhybrid.
En sportigare hybridversion väntas dessutom kunna leverera omkring 300 hästkrafter, medan vridmomentet uppges till 380 Nm.
Den nya Tucson väntas nå Europa tidigt nästa år.