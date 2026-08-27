Hyundai om magiska talet: Nya Tucson ska ha nio stycken

Trenden att peta in varenda reglage i bilens pekskärm har försiktigt börjat vända. Att NCAP-testerna numera kräver att vissa funktioner ska kunna styras via fysiska reglage har säkerligen hjälpt tillverkarna åt rätt håll.

Men frågan är bara var den magiska gränsen går? Hur många analoga knappar och vred ska en bil ha?

När nya Tucson nu visas upp har den koreanska tillverkaren landat i vad som tycks vara det magiska talet: Nio.

Det är enligt Hyundais designchef Simon Loasby det bästa antalet för de funktioner som används regelbundet och som föraren ska kunna justera utan att behöva ta blicken från vägen.

”Vi tror att nio är det bästa antalet för regelbundna interaktioner. Alla är fysiska knappar och kommer att förbli det, eftersom det är saker jag vill kunna justera utan att titta bort från vägen”, säger Loasby i en intervju med brittiska Auto Express.

Exakt vilka nio funktioner det handlar om har Hyundai däremot inte specificerat.

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I övrigt får nya Tucson en helt ny kupé. Instrumentpanelen är horisontell och utformad för att ge ett luftigare och rymligare intryck.

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I centrum sitter en stor pekskärm, med raden av fysiska reglage direkt under. Framför föraren finns samtidigt en smal förardisplay som placerats ovanför ratten.

Infotaimentsystemets mjukvara blir tillverkarens senaste: Pleos Connect, som vi tittade lite närmre på i våras.

När Pleos presenterades berättade Hyundai att röstassistenten Gleo ska kunna agera hjälpsam medpassagerare och ska förstå kontext och kommandon med flera uppgifter: Om någon i baksätet ber om sätesvärme, då ska Gleo kunna räkna ut utifrån var rösten kommer ifrån, vilket säte som ska värmas.

I mittkonsolen finns dubbla trådlösa laddningsplattor och fästen för Hyundais tillbehörssystem Luggage AddGear.

Hyundai uppger dessutom att nya Tucson erbjuder klassledande innerutrymmen, bland annat med mer takhöjd för passagerarna i baksätet.