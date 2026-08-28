CIA-chefen flög från Lettland till Moskva – varningen gällde tre länder

Peskov: ”Skräckhistorier”

Peskov avfärdar rapporteringen: ”Väldigt många sådana skräckhistorier publiceras just nu. De har naturligtvis ingenting med verkligheten att göra.”

Donald Trump har bekräftat resan och beskrivit den som halvt rutinmässig, enligt Guardian.

Så växte bilden fram

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Först kom uppgifterna om ett amerikanskt militärt transportplan som landat i Moskva, spårat i öppna flygradardata. Sedan kom Politicos uppgifter om syftet med resan, refererade av CNBC.

Därefter kom den ryska bekräftelsen. Först då stod det klart att det handlade om ett möte mellan de två ländernas underrättelsechefer.

Bedömningen bakom resan

Bakgrunden är nya amerikanska underrättelsebedömningar. Enligt dem skulle Putin kunna vilja pröva Natos beslutsamhet med ett begränsat angrepp mot ett allierat land under de närmaste åren, inklusive med cyberattacker.

Det är den bedömningen som gör de tre baltiska staterna till kärnan i ärendet. Alla tre gränsar till Ryssland eller Belarus, alla tre är Nato-medlemmar, och alla tre ligger på andra sidan Östersjön från Gotland räknat.

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Iran och Hormuz fanns med

Varningen var inte det enda Ratcliffe hade med sig. Han uppmanade också Moskva att dra ner sitt militära och ekonomiska stöd till Iran, inklusive leveranser av vapen och försvarsteknik, skriver Kyiv Independent.

Enligt CBS News varnade han dessutom för ytterligare amerikanska sanktioner om Hormuzsundet inte öppnas för sjöfart. Det är den delen av samtalet som syns snabbast i en svensk plånbok: en femtedel av världens oljetransporter passerar sundet, och prisrörelser där landar på mackpriset inom veckor.

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Ryssland och Storbritannien

Samtidigt hårdnar tonen mot London. Ryssland anklagar Storbritannien för att ”leka med elden” och varnar för att brittiska mål kan komma att träffas efter att Ukraina skjutit brittiska robotar mot ryskt territorium.

Utrikespolitiskt är det ett ovanligt läge: samma vecka som Washington skickar sin underrättelsechef till Moskva för att dämpa, trappas retoriken upp mot en annan Nato-medlem.

För svensk del ligger de tre länder som varningen gällde på andra sidan Östersjön. Sverige är Nato-medlem sedan 2024 och omfattas av samma försvarsgaranti som Estland, Lettland och Litauen.

Något offentligt amerikanskt referat av vad som faktiskt sades i Moskva finns ännu inte.

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