Ekonomi, EU och pensionsålder. Tre ämnen i fokus när det franska presidentvalet närmar sig. Nu har sju kandidater mötts.
Nu skärps kampen: De vill ta över efter Macron
Det är mindre än åtta månader kvar till det presidentval där Frankrike ska välja en ny president efter Emmanuel Macron.
Torsdag drabbade sju av de villiga efterträdarna samman i en debatt, anordnad av Medef som är Frankrikes största arbetsgivarorganisation.
Debatten hölls på tennisstadion Roland-Garros där annars Franska öppna avgörs. Det gav en debatt där alla kandidater hölls sig på baslinjen och ingen tog risken att bli överspelad genom att rusa på nät.
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Två tidigare premiärministrar
De sju som deltog var i två fall tidigare premiärministrar i Macrons regeringar, centerpolitiker Gabriel Attal och center-höger-politikern Édouard Philippe.
De hade sällskap av ytterkanterna i form av vänsterns Jean-Luc Mélenchon och högerextrema Marine Le Pen.
I mitten fanns centerpolitikern och EU-parlamentarikern Raphaël Glucksmann, konservative Bruno Retailleau och De grönas ledare Marine Tondelier.
Vänsterns Mélenchon angav sin ton genom att säga att han tänker ”trotsa allt som kommer från Europa och som strider mot det franska folkets intressen”.
”Vi måste ändra det fördrag som utgör grunden för EU, annars kommer vi att gå under politiskt, socialt och industriellt, då vi inte är i stånd att göra motstånd”, tillade han.
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Vill skära ned EU-pengarna
Le Pen attackerade EU från sin kant genom att förklara att det inte finns ”någon anledning” för Frankrike att bidra till EU med mer än 5 miljarder euro per år. För2026 uppgår det franska bidraget till unionen till nästan 29 miljarder euro.
”Detta bidrag har skjutit i höjden på senare år, trots att EU inte har bidragit nämnvärt till vår ekonomi bortsett från en ansenlig mängd standarder, restriktioner och en uppsjö av regler.”
Kandidaterna var som väntat överens om att Frankrike befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och – lika väntat – oeniga om hur problemet ska lösas, konstaterar Euronews.
Le Pen tog en elegant nödutgång i det fallet genom att lova presentera besparingar på 125 miljarder euro ”före budgetdebatten”, vilket innebär inom några veckor.
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Oenighet kring pensionsålder
De sju var även oeniga i frågan om pensionsålder och pensionsreform. Det kom, som alltid i Frankrike, omfattande protester och politiskt motstånd när president Macron lade fram sin plan för att höja pensionsåldern från 62 till 64 år.
Det slutade med att nationalförsamlingen att skjuta upp pensionsreformen till januari 2028 och därmed hamna i knät på näste president.
De sju potentiella presidentkandidaterna hamnade alla i olika förslag till hur man kan gå som katten runt het gröt i frågan, samtliga oroliga över att stöta sig med väljargrupper men samtidigt medvetna om att frågan måste lösas – och antagligen med en impopulär lösning.
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