Nu skärps kampen: De vill ta över efter Macron

Debatten hölls på tennisstadion Roland-Garros där annars Franska öppna avgörs. Det gav en debatt där alla kandidater hölls sig på baslinjen och ingen tog risken att bli överspelad genom att rusa på nät.

Presidentval: Tillgänglig men ”inte redo”. Dagens PS

Två tidigare premiärministrar

De sju som deltog var i två fall tidigare premiärministrar i Macrons regeringar, centerpolitiker Gabriel Attal och center-höger-politikern Édouard Philippe.

De hade sällskap av ytterkanterna i form av vänsterns Jean-Luc Mélenchon och högerextrema Marine Le Pen.

I mitten fanns centerpolitikern och EU-parlamentarikern Raphaël Glucksmann, konservative Bruno Retailleau och De grönas ledare Marine Tondelier.

Vänsterns Mélenchon angav sin ton genom att säga att han tänker ”trotsa allt som kommer från Europa och som strider mot det franska folkets intressen”.

”Vi måste ändra det fördrag som utgör grunden för EU, annars kommer vi att gå under politiskt, socialt och industriellt, då vi inte är i stånd att göra motstånd”, tillade han.

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