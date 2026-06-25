Datacenter förbrukar lika mycket el som Frankrike och gör snart över med mer vatten än hela Afrika förbrukar, visar ny rapport.
AI: Lika mycket el som Frankrike och mer vatten än Afrika
Om alla världens datacenter skulle utgöra ett enda land skulle det vara på elfte plats på listan över elintensiva länder, i nivå med Frankrike.
Det beror inte minst på den snabba utvecklingen inom AI, som 2025 konsumerade mer el än Belgien och Finland.
Siffrorna och jämförelserna framgår av en ny rapport från FN:s globala forsknings- och tankesmedja, United Nations University.
Rapporten anses vara den mest omfattande hittills och belyser en rad miljöeffekter kopplade till AI-utveckling, som el- och vattenförbrukning, växthusgaser och avfall.
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Enorm energiförbrukning
”Det som är riktigt bra med rapporten är att den lyfter fram flera effekter av AI och datacentralernas enorma energiförbrukning”, menar Raghavendra Selvan vid Köpenhamns universitet, hos norska Forskning.
”Den tar även upp social ojämlikhet, det faktum att konsekvenserna av denna förbrukning drabbar vissa människor men inte andra”, påpekar han.
Teknikens miljökonsekvenser uppmärksammas nu. Sedan Open AI introducerade världen till första ChatGPT år 2022, har utvecklingen gått extremt snabbt.
Sedan dess har stora språkmodeller och chatbotar som Gemini, Claude och Deepseek dykt upp och interagerar med användare miljarder gånger varje dag.
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11 700 datacenter – fler blir det
Konsekvensen är, bland annat, att vi i april 2026 har mer än 11 700 datacenter runt om i världen, 5 000 av dem i USA.
Varje liten aktion som gör kräver el och vatten och bygger på en infrastruktur av mikrochips, kritiska mineraler och stora mängder elektroniskt avfall.
Enligt FN-rapporten skulle AI kunna generera cirka 2,5 miljoner ton elektroniskt avfall per år när vi är framme vid 2030.
”Det motsvarar 250 Eiffeltorn”, noterar Forskning med en oväntad jämförelse.
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Enorma mängder vatten
AI och datacenter förbrukar inte bara el. De är också beroende av enorma mängder vatten, främst färskvatten.
Vattnet används dels för att kyla datacenter och servrar som är ryggraden i AI och för att skapa en del av den el datacenter behöver.
Världens datacenter kommer att använda 9,3 biljoner liter vatten år 2030, enligt rapporten. Det är lika mycket som hela den afrikanska kontinenten använder på ett år.
”Det är kanske det tydligaste exemplet på de utmaningar som AI och datacenter representerar”, säger Alex de Vries-Gao, datavetare vid Vrije Universiteit Amsterdam.
”Vi behöver en demokratisk diskussion om hur mycket vi använder AI och för vilka ändamål”, säger Raghavendra Selvan.
”Den diskussionen kan bara ske på ett konstruktivt sätt om människor känner till konsekvenserna av att använda tekniken, och här är rapporter som denna från FN enormt viktiga steg”, slår han fast.
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