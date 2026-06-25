AI: Lika mycket el som Frankrike och mer vatten än Afrika

11 700 datacenter – fler blir det

Konsekvensen är, bland annat, att vi i april 2026 har mer än 11 700 datacenter runt om i världen, 5 000 av dem i USA.

Varje liten aktion som gör kräver el och vatten och bygger på en infrastruktur av mikrochips, kritiska mineraler och stora mängder elektroniskt avfall.

Enligt FN-rapporten skulle AI kunna generera cirka 2,5 miljoner ton elektroniskt avfall per år när vi är framme vid 2030.

”Det motsvarar 250 Eiffeltorn”, noterar Forskning med en oväntad jämförelse.

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Datacenter kräver alltmer el och vatten, inte minst i spåren av AI som exploderar globalt. Det sker samtidigt som både el och vatten är bristvaror. (Foto: David Becker/AP-TT)

Enorma mängder vatten

AI och datacenter förbrukar inte bara el. De är också beroende av enorma mängder vatten, främst färskvatten.

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Vattnet används dels för att kyla datacenter och servrar som är ryggraden i AI och för att skapa en del av den el datacenter behöver.

Världens datacenter kommer att använda 9,3 biljoner liter vatten år 2030, enligt rapporten. Det är lika mycket som hela den afrikanska kontinenten använder på ett år.

”Det är kanske det tydligaste exemplet på de utmaningar som AI och datacenter representerar”, säger Alex de Vries-Gao, datavetare vid Vrije Universiteit Amsterdam.

”Vi behöver en demokratisk diskussion om hur mycket vi använder AI och för vilka ändamål”, säger Raghavendra Selvan.

”Den diskussionen kan bara ske på ett konstruktivt sätt om människor känner till konsekvenserna av att använda tekniken, och här är rapporter som denna från FN enormt viktiga steg”, slår han fast.

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