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Världen

Hagelgevär på köpet i världens dyraste Range Rover

Exteriörbild på Overfinchs och Holland & Hollands senaste bygge.
Den nya ägaren till sista bilen i Overfinchs och Holland & Hollands senaste bygge tog emot sin bil under Goodwood Festival of Speed. Bild: Overfinch/Holland & Holland

Jag vill tro att någon hos Range Rover nåtts av Dogge Doggelitos gamla ”cykel-på-köpet”-reklam från 2000-någonting men jag misstänker att så inte är fallet. Inspirationen till att slänga med två ultraexklusiva hagelgevär till köparen av världens dyraste Range Rover kommer nog ifrån annat håll än en avdankad svensk rappare, men vem vet..?

Bilen är sist ut i Overfinchs – en brittisk bilförädlare som främst fokuserar på Range Rover – och Holland & Hollands – en anrik brittisk vapentillverkare – specialserie på 25 bilar.

Och i det här fallet betyder sist också dyrast, prislappen landade enligt Top Gear norr om en miljon pund, vilket motsvarar cirka 13 miljoner svenska kronor. Den ännu okände ägaren ska ha tagit emot bilen på en avskild plats under sommarens Goodwood Festival of Speed i Storbritannien.

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Det får du i en Range Rover för 13 miljoner kronor

Grundbilen som serien bygger på är SV-modellen med lång hjulbas, under huven sitter en 4,4-liters dubbelturbomatad V8 med mildhybridsystem. Strax över 600 hästkrafter levereras genom automatlådan.

Overfinch har främst lagt krut på att maximera känslan av exklusivitet i bilarna, och specialbeställningen nr 25 är inget undantag.

Exteriört hittas bland annat 23-tums specialfälgar, guldfärgade detaljer, specialgrillar och diskreta Overfinch/Holland & Holland-emblem

Kupén har byggts om med handgjort valnötsträ, exklusivt läder, specialbroderier och detaljer inspirerade av Holland & Hollands handgjorda hagelgevär.

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Champagne, cigarrer och jaktlycka

I bagageutrymmet finns förvaring för champagneflaskor, champagneglas, en korkskruv med hjorthornshandtag och ett par silverdekorerade flaskproppar med motiv av fåglar. Också ett litet etui med cigarrer och en cigarrklippare.

Där finns även bestick, tallrikar och monogramförsedda servetter – tillräckligt för åtta gäster.

I bakluckan är det också tänkt att de medföljande hagelgevären från Holland & Hollands Royal-serie ska förvaras. Kostnaden för bara dem uppskattas till cirka 400 000 pund, eller 5 miljoner svenska kronor.

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Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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