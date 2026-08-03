Hagelgevär på köpet i världens dyraste Range Rover

Och i det här fallet betyder sist också dyrast, prislappen landade enligt Top Gear norr om en miljon pund, vilket motsvarar cirka 13 miljoner svenska kronor. Den ännu okände ägaren ska ha tagit emot bilen på en avskild plats under sommarens Goodwood Festival of Speed i Storbritannien.

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Det får du i en Range Rover för 13 miljoner kronor

Grundbilen som serien bygger på är SV-modellen med lång hjulbas, under huven sitter en 4,4-liters dubbelturbomatad V8 med mildhybridsystem. Strax över 600 hästkrafter levereras genom automatlådan.

Overfinch har främst lagt krut på att maximera känslan av exklusivitet i bilarna, och specialbeställningen nr 25 är inget undantag.

Exteriört hittas bland annat 23-tums specialfälgar, guldfärgade detaljer, specialgrillar och diskreta Overfinch/Holland & Holland-emblem

Kupén har byggts om med handgjort valnötsträ, exklusivt läder, specialbroderier och detaljer inspirerade av Holland & Hollands handgjorda hagelgevär.

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