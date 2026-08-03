Iran om Trump: "Inga samtal pågår eller är planerade"

Iran meddelar måndag att inga samtal pågår med USA och att inga möten heller är planerade.

Det strider helt mot Donald Trumps besked i helgen. Då sade Trump att USA avvaktar med nya ”massiva anfall” mot Iran utifrån möjliga förhandlingar.

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”Vi talar med dem”

”Skulle jag hellre sluta ett avtal? Jag är inte ute efter att döda människor”, sade Trump ombord på Air Force One söndag.

”Det vi gör nu är att tala med dem, i form av förhandlingar. Det börjar i morgon eftermiddag”, sade presidenten utan att ange var samtalen skulle äga rum eller vilka som skulle delta.

Iranska UD:s talesperson Esmail Baghaei avvisar uppgifterna och säger måndag att inga förhandlingar med USA pågår och att inga möten är inplanerade.

Baghaei tillägger att alla iranska förhandlare befinner sig i landet, med undantag för utrikesminister Abbas Araqchi, som är på en religiös pilgrimsfärd i Irak.

De enda samtal som pågår, säger Baghaei, är diskussioner med Oman om hanteringen av Hormuzsundet.

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