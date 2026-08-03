Det är en favorit i repris. Trump säger att förhandlingar börjar måndag eftermiddag – Iran att inga förhandlingar sker eller är planerade.
Iran om Trump: "Inga samtal pågår eller är planerade"
Det är naturligtvis problematiskt när de besked USA:s president ger inte kan betraktas som sanningsenliga eller ens sannolika.
Nu utvecklas samma mönster som tidigare, den här gången kring Iran och det krig mot landet USA inledde i februari.
Iran meddelar måndag att inga samtal pågår med USA och att inga möten heller är planerade.
Det strider helt mot Donald Trumps besked i helgen. Då sade Trump att USA avvaktar med nya ”massiva anfall” mot Iran utifrån möjliga förhandlingar.
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”Vi talar med dem”
”Skulle jag hellre sluta ett avtal? Jag är inte ute efter att döda människor”, sade Trump ombord på Air Force One söndag.
”Det vi gör nu är att tala med dem, i form av förhandlingar. Det börjar i morgon eftermiddag”, sade presidenten utan att ange var samtalen skulle äga rum eller vilka som skulle delta.
Iranska UD:s talesperson Esmail Baghaei avvisar uppgifterna och säger måndag att inga förhandlingar med USA pågår och att inga möten är inplanerade.
Baghaei tillägger att alla iranska förhandlare befinner sig i landet, med undantag för utrikesminister Abbas Araqchi, som är på en religiös pilgrimsfärd i Irak.
De enda samtal som pågår, säger Baghaei, är diskussioner med Oman om hanteringen av Hormuzsundet.
Samma mönster hos Trump
Händelseförloppet under måndagen verkade följa ett mönster som utkristalliserat sig sedan Trump inledde ”Operation Epic Fury” tillsammans med Israel för mer än fem månader sedan, konstaterar Reuters.
Vid flera tillfällen har Trump hotat med militära åtgärder, för att senare hänvisa till diplomatiska kontakter som skäl för att backa.
Upprepade amerikanska upptrappningar har mötts av eskalerande iranska motåtgärder riktade mot amerikansk militär i regionen.
Det har även drabbat USA:s arabiska allierade i Gulfregionen och sjöfarten – och förloppet har hela tiden varit att det slutat med att Trump backat.
Tvisten om Hormuzsundet utgör fortfarande en central konfliktpunkt. USA hävdar att ett memorandum från juni krävde att Iran ska öppna den viktiga vattenvägen, medan Iran menar att texten uttryckligen bibehåller landets kontroll över sjötrafiken.
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Skulle vara ett bakslag
Detta skulle ge Iran större inflytande över sundet än före kriget, något som skulle vara ett betydande bakslag för Trump.
Hittills har USA misslyckats med att tvinga Iran att släppa greppet om vattenvägen, vilket drivit upp de globala oljepriserna och även de politiskt känsliga bensinpriserna i USA.
Oljepriserna sjönk under måndagen efter Trumps senaste beslut att avstå från militära åtgärder.
Terminspriset på Nordsjöolja (Brent) föll med mer än 4 procent till omkring 84 dollar per fat.