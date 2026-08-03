Brittisk höger: "Militär mot asylsökande"

49 000 sägs ha kommit men det är redan klart att den stora majoriteten fått återvända eller är på väg att återvända.

Det hindrar inte högerextrema politiker runtom i Europa att låtsas som om dessa migranter är ett hot mot deras respektive länder.

Ledningen i det racet tar nu den hårt trängde Nigel Farage som leder brittiska Reform UK.

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”Största sedan andra världskriget”

Reform-ledaren förklarar nu att om Reform UK vinner nästa brittiska val, ska man stoppa asylsökande genom vad han kallar ”den största militära insatsen i Engelska kanalen sedan andra världskriget”.

Enligt planen, som kallas ”Operation Fortress”, ska asylsökande som anländer i småbåtar stoppas och skickas tillbaka till Frankrike.

Reform UK säger att man ska göra Storbritanniens gräns ”ogenomtränglig”.

”Under en regering ledd av Reform skulle båtarna vara borta inom två veckor”, sade Farage vid en presskonferens.

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