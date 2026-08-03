Brittiska Reform UK säger att man vill göra ”den största militära insatsen” sedan andra världskriget, med militär mot asylsökande.
Brittisk höger: "Militär mot asylsökande"
Europeiska högerextremister i skilda länder slåss om de mest uppseendeväckande utspelen sedan ett stort antal nordafrikaner anlänt till spanska Ceuta.
49 000 sägs ha kommit men det är redan klart att den stora majoriteten fått återvända eller är på väg att återvända.
Det hindrar inte högerextrema politiker runtom i Europa att låtsas som om dessa migranter är ett hot mot deras respektive länder.
Ledningen i det racet tar nu den hårt trängde Nigel Farage som leder brittiska Reform UK.
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”Största sedan andra världskriget”
Reform-ledaren förklarar nu att om Reform UK vinner nästa brittiska val, ska man stoppa asylsökande genom vad han kallar ”den största militära insatsen i Engelska kanalen sedan andra världskriget”.
Enligt planen, som kallas ”Operation Fortress”, ska asylsökande som anländer i småbåtar stoppas och skickas tillbaka till Frankrike.
Reform UK säger att man ska göra Storbritanniens gräns ”ogenomtränglig”.
”Under en regering ledd av Reform skulle båtarna vara borta inom två veckor”, sade Farage vid en presskonferens.
Behöver flytta fokus
Farage har flera orsaker till utspelet. Det handlar inte bara om att locka till sig ännu fler främlingsfientliga väljare, utan även om att få bort fokuset från frågor om partiets finansiering och sjunkande popularitet, konstaterar Reuters.
Farage har haft några svåra månader. Partiet har tappat sin ledning i nationella opinionsmätningar för första gången på ett år och dessutom råkat ut för en rad avslöjanden om gåvor och donationer till ledande partiföreträdare.
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”Bra förslag – om man inte vet något”
Flera experter påpekar att partiets senaste förslag inte är genomförbara. Andrew Fox, tidigare fallskärmsjägare och nu senior forskare vid Henry Jackson Society, säger att planen ”låter storslagen, förutsatt att man inte vet någonting om fartyg, sjömän, Frankrike eller juridik”.
Fox påpekar att Storbritannien inte kan skicka in örlogsfartyg på franskt territorialvatten, beslagta båtar eller landsätta passagerare i Calais utan franskt tillstånd.
Nye premiärministern och Labour-ledaren Andy Burnham har heller inget emot främlingsfientliga röster och sade under söndagen att det kommer att bli ”obevekliga” åtgärder för att stoppa asylsökande.
Då hade drygt 2 000 personer anlänt till Storbritannien under de två senaste veckorna.