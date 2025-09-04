Dagens PS
Dagensps.se
Life Science

"Inte gott": Därför äter vi inte grönsaker

Var femte svensk tycker inte grönsaker är gott
Äggröra med massor av broccoli framdukat till brunchen. Men inte framdukat på så många svenskars bord. Orsaken? Grönsaker är inte gott. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Minst 500 gram frukt och grönt per dag. Det är vad en vuxen svensk bör äta. Det gör vi inte. Men vi tycker att vi borde.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

När Ica låter Verian göra en undersökning på området får 4 315 slumpmässigt rekryterade svenskar redovisa sin nästan lika slumpmässiga konsumtion av grönsaker.

Den här typen av undersökningar har en tendens att ge de svar man frågar efter.

För att ta ett exempel är det, varje år, så att alla undersökningar inför grillsäsongen talar om att nu tänker svenskarna grilla mer vegetariskt, fler majskolvar och stoppa de traditionella korvarna åt sidan.

Näringsforskaren: Här är de 3 värsta matfällorna. Dagens PS

Snack men ingen verkstad

När sedan försäljningsstatistiken sammanställs framåt hösten, visar det sig, även det varje år, att Flintasteken fortsätter att vara kung och endast har konkurrens av chorizokorvar och fläskfilé, fullständigt ohotad av veganska utmanare.

Lite är det samma sak med undersökningar om grönsaker och där känns den nya Ica-undersökningen som om den redovisar något ärligare resultat.

Det börjar med att stora mängder av de svarande säger att jovisst, det finns en del gröna nyttigheter vi borde äta mer av.

57 procent pekar ut baljväxter, 49 procent broccoli och blomkål och 39 procent menar att vi borde äta mer gröna blad som ruccola och bladspenat.

ANNONS

Glöm broccoli – den här grönsaken är nyttigast. Dagens PS

Ica:s vardagskock Malidza Larsson vill få oss att äta mer av de grönsaker som vi faktiskt tycker att vi borde äta mer av. (Foto: Pressbild Simon Hellsten)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Det är inte gott”

Varför gör vi då inte det?

Av det enkla skälet att det inte är gott. 21 procent av de svarande förklarar att de inte anser grönsakerna goda och därför inte äter.

Lika många, 21 procent, säger att grönsakerna är svåra att tillaga på ett bra sätt.

Ica:s vardagskock Malidza Larsson vilar dock inte på hanen utan uppmanar oss raskt att till exempel göra pasta med baljväxter som den italienska pasta e ceci eller den indiska linsgrytan dhal.

Andra förslag är lättkokt eller ångad broccoli och att göra köttfärssås med hälften linser och hälften kött.

Tv-underhållningens gamla slagord ”Det går lika bra med selleri” lever alltså och frodas, men inte på svenskarnas tallrikar.

ANNONS

Kött och nästan inget annat

94 procent av svenskarna äter och fortsätter äta kött och ger inte grönsaker nog stort utrymme på tallriken.

Synd men sant. En mer varierad kost skulle vara bra både för individen och för klimat och planet. Och det där med att det inte är gott är kanske alltför ofta utsagor från dem som aldrig vågat testa?

Sju livsmedel som främjar din mentala hälsa. Dagens PS

Smuggelfrukt från Iran slår ut småbönder. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
LivsmedelMatSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS