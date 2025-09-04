Minst 500 gram frukt och grönt per dag. Det är vad en vuxen svensk bör äta. Det gör vi inte. Men vi tycker att vi borde.
"Inte gott": Därför äter vi inte grönsaker
När Ica låter Verian göra en undersökning på området får 4 315 slumpmässigt rekryterade svenskar redovisa sin nästan lika slumpmässiga konsumtion av grönsaker.
Den här typen av undersökningar har en tendens att ge de svar man frågar efter.
För att ta ett exempel är det, varje år, så att alla undersökningar inför grillsäsongen talar om att nu tänker svenskarna grilla mer vegetariskt, fler majskolvar och stoppa de traditionella korvarna åt sidan.
Snack men ingen verkstad
När sedan försäljningsstatistiken sammanställs framåt hösten, visar det sig, även det varje år, att Flintasteken fortsätter att vara kung och endast har konkurrens av chorizokorvar och fläskfilé, fullständigt ohotad av veganska utmanare.
Lite är det samma sak med undersökningar om grönsaker och där känns den nya Ica-undersökningen som om den redovisar något ärligare resultat.
Det börjar med att stora mängder av de svarande säger att jovisst, det finns en del gröna nyttigheter vi borde äta mer av.
57 procent pekar ut baljväxter, 49 procent broccoli och blomkål och 39 procent menar att vi borde äta mer gröna blad som ruccola och bladspenat.
”Det är inte gott”
Varför gör vi då inte det?
Av det enkla skälet att det inte är gott. 21 procent av de svarande förklarar att de inte anser grönsakerna goda och därför inte äter.
Lika många, 21 procent, säger att grönsakerna är svåra att tillaga på ett bra sätt.
Ica:s vardagskock Malidza Larsson vilar dock inte på hanen utan uppmanar oss raskt att till exempel göra pasta med baljväxter som den italienska pasta e ceci eller den indiska linsgrytan dhal.
Andra förslag är lättkokt eller ångad broccoli och att göra köttfärssås med hälften linser och hälften kött.
Tv-underhållningens gamla slagord ”Det går lika bra med selleri” lever alltså och frodas, men inte på svenskarnas tallrikar.
Kött och nästan inget annat
94 procent av svenskarna äter och fortsätter äta kött och ger inte grönsaker nog stort utrymme på tallriken.
Synd men sant. En mer varierad kost skulle vara bra både för individen och för klimat och planet. Och det där med att det inte är gott är kanske alltför ofta utsagor från dem som aldrig vågat testa?
