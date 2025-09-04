"Inte gott": Därför äter vi inte grönsaker

När Ica låter Verian göra en undersökning på området får 4 315 slumpmässigt rekryterade svenskar redovisa sin nästan lika slumpmässiga konsumtion av grönsaker.

Den här typen av undersökningar har en tendens att ge de svar man frågar efter.

För att ta ett exempel är det, varje år, så att alla undersökningar inför grillsäsongen talar om att nu tänker svenskarna grilla mer vegetariskt, fler majskolvar och stoppa de traditionella korvarna åt sidan.

Näringsforskaren: Här är de 3 värsta matfällorna. Dagens PS

Snack men ingen verkstad

När sedan försäljningsstatistiken sammanställs framåt hösten, visar det sig, även det varje år, att Flintasteken fortsätter att vara kung och endast har konkurrens av chorizokorvar och fläskfilé, fullständigt ohotad av veganska utmanare.

Lite är det samma sak med undersökningar om grönsaker och där känns den nya Ica-undersökningen som om den redovisar något ärligare resultat.

Det börjar med att stora mängder av de svarande säger att jovisst, det finns en del gröna nyttigheter vi borde äta mer av.

57 procent pekar ut baljväxter, 49 procent broccoli och blomkål och 39 procent menar att vi borde äta mer gröna blad som ruccola och bladspenat.

ANNONS

Glöm broccoli – den här grönsaken är nyttigast. Dagens PS